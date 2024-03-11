الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏24752 مخالفة مرورية متنوعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاو، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 24752 مخالفة مرورية متنوعة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان: «تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (24752) مخالفة مرورية متنوعة:

- (14743) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- (873) مخالفة سير دون تراخيص.

- (57) مخالفة دراجة نارية.

- (746) مخالفة تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

- (21) مخالفة موقف عشوائي.

- (8) مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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