الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط تاجر مخدرات بكيلو "كوكايين" في القاهرة

كوكايين
كوكايين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بتصنيع والاتجار فى المواد المخدرة واتخاذه من سكنه بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تم استهدافه وضبطه وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الكوكايين وزنت 1٫110 كيلو جـــــرام - مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامي" – 2 ميزان حساس– كمية من الخامات والأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية المواد المخدرة مديرية امن القاهرة التجمع الخامس

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