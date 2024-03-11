رفع 39 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع والميادين

رفعت أوناش المرور 39 سيارة ودراجة نارية متهالكة، من الشوارع والميادين، بمختلف محافظات الجمهورية، لإعادة المظهر الحضاري.

حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة

كانت الأجهزة الأمنية قد شنت حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد وجهت العديد من الخدمات والتمركزات المرورية، بمختلف الطرق والمحـاور السريعة، على مستوى الجمهورية، فضلًا عن القيام بحملات مكثفة، لمتابعة التزام قائدي السيارات بقوانين وآداب المرور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.