الداخلية تنظم رحلات ترفيهية لأسر الشهداء للمناطق الأثرية (صور)

نظمت وزارة الداخلية، رحلات ترفيهية لعدد من أسر الشهداء، حيث تم اصطحابهم لزيارة بعض المعالم السياحية والمناطق الأثرية، تم خلالها توزيع بعض الهدايا العينية على الأطفال وتقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية، التي تؤكد أن الشرطة المصرية ما زالت تقدم التضحيات، للدفاع عن أمن الوطن والمواطنين.

ومن جانبهم، أعرب أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بتلك الزيارات، التى تؤكد حرص وزارة الداخلية على تقديم الدعم وتكريم أبنائهم شهداء الوطن، الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار، ومشاركتهم كل الاحتفالات والمناسبات الدينية والوطنية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على التواصل مع أسر شهداء الشرطة، تقديرًا وعرفانًا بما قدمه ذويهم من بطولات وتضحيات، من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن.