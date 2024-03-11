كيفية الحصول على جواز سفر لعام 2024.. مواعيد عمل مصلحة الجوازات في رمضان

يرغب الكثير من المواطنين في السفر للخارج، ما يتطلب التوجه لمصلحة الجوازات، وسط محاولة العديد منهم معرفة مواعيد عمل مصلحة الجوازات في رمضان 2024.

ويبحث العديد من المواطنين عن تلك المواعيد وبالتحديد في شهر رمضان وتتغير عنها في الأيام الاعتيادية طوال العام، وذلك في جميع الفروع الخاصة بها والمنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، ولذلك ترصد "الدستور "، مواعيد عمل مصلحة الجوازات في رمضان 2024.

مواعيد عمل مصلحة الجوازات في رمضان 2024

مواعيد عمل مصلحة الجوازات في رمضان 2024، جاءت وفقا لما حددته وزارة الداخلية، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة حتى 9 مساء، وحتى نهاية عام 2024، كما أنها حددت الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة، وبينها صورة البطاقة الشخصية مع الاطلاع على الأصل، و4 صور ألوان حديثة خلفيتها بيضاء 4×6، ومستند يحدد موقف المتقدم من التجنيد بالنسبة للذكور، تقديم صورة من المؤهل الدراسي أذا كان غير مثبت البطاقة مع الاطلاع على الأصل.

كيفية الحصول على جواز سفر لعام 2024 الخطوة الأولي:

-التقدم إلى قسم الجوازات التابع له مقدم الطلب.

- الخطوة الثانية: سحب نموذج 29 جوازات وكتابة البيانات بخط مقدم الطلب.

- الخطوة الثالثة: تقديم المستندات المطلوبة إلى الموظف المختص لمطابقة المستندات والصور وتقدير الرسوم.

- الخطوة الثالثة: استلام الإيصال وبعدها يتم استلام الجواز.

وأكدت الداخلية مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

وتواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم.