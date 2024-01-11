مواعيد عمل مصلحة الجوازات بالعباسية تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عليها لتحديد المواعيد الرسمية للذهاب لإنهاء بعض الأوراق الخاصة.

مواعيد عمل مصلحة الجوازات بالعباسية

استمرت مواعيد عمل مصلحة الجوازات بالعباسية كما هيا مع بداية العام الجديد 2024 ويمكن للمواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج واستخراج جواز السفر الذي يعتبر الوثيقة الرسمية التي تتيح السفر والتنقل بين دولة وأخرى أو تجديده.

نستعرض خلال السطور القادمة مواعيد عمل مصلحة الجوازات بالعباسية 2024 والأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة.

مواعيد عمل مصلحة الجوازات بالعباسية 2024

تعمل مصلحة الجوازات في العباسية 6 أيام على مدار أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة عطلة أسبوعية، إلى جانب العطلات في الأعياد والمناسبات الرسمية للدولة وتبدأ مواعيد عمل مصلحة الجوازات بالعباسية 2024 من الساعة 9 صباحًا، وتستمر في فتح أبوابها لتقديم الخدمات للمواطنين حتى الساعة 5 مساء.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة

يجب على الراغب في استخراج جواز سفر لأول مرة تجهيز كل المستندات والأوراق المطلوبة قبل الذهاب إلى قسم الجوازات التابع لمحل إقامة مقدم الطلب، كما هو مدون في البطاقة الشخصية، والمستندات المطلوبة كالتالي:

1- تقديم 4 صور شخصية حديثة لمقدم طلب استخراج جواز السفر، على أن تكون بخلفية بيضاء.

2- إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، مع الاطلاع على أصلها.

3- إحضار صورة من المؤهل الدراسي، وذلك في حالة إذا كانت المهنة ليست مدونة ببطاقة الرقم القومي.

4- إحضار موقف مقدم الطلب من التجنيد من خلال مستند رسمي، وذلك للذكور فقط.

دليل الخدمات المقدمة في مصلحة الجوازات بالعباسية

طلب إصدار شهادة بإثبات الجنسية المصرية للمتقدمين لتملك أراض أو عقارات بمحافظتى شمال وجنوب سيناء تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.

يقدم هذا الطلب من المصريين الذين لا يحملون جنسية أجنبية ويرغبون فى إثبات الجنسية المصرية بغرض التملك لأراضى أو عقارات بشبه جزيرة سيناء حيث يتطلب التملك فى هذه المنطقة ثبوت الجنسية المصرية للطالب ووالده ووالدته.

طلب اكتساب الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية

يقدم هذا الطلب من الأجانب المولودين من أم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ (15/7/2004 تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004) وذلك بعد تقديم المستندات المتطلبة قانونا والتى تفيد ثبوت الجنسية المصرية للأم المصرية.

طلب اكتساب الأجنبية زوجة المصري الجنسية المصرية (الزواج المختلط)

يقدم هذا الطلب من الأجنبية زوجة المصري لاكتساب الجنسية المصرية وذلك طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، ويشترط حضور الزوجين عند تقديم الطلب.

إقرار يقدم من الزوج المصري شخصيا باستمرار وقيام العلاقة الزوجية بينه وبين زوجته الأجنبية بعد تاريخ انتهاء مدة سنتين من تقديم الطلب ويقدم للإدارة العامة للجوازات أو قنصليتنا بالخارج.

يقدم هذا الإقرار من الزوج المصرى شخصيا المتزوج من أجنبية وسبق لهذه الزوجة إعلان رغبتها فى إكتساب الجنسية المصرية.

طلب الإذن التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

يقدم هذا الطلب بغرض الإذن المصري بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية وذلك طبقا للمادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975.

طلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

يقدم هذا الطلب بغرض الإذن المصري بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية وذلك طبقا للمادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975.

طلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال مدة العام من صدور القرار أو الدخول الفعلي في الجنسية الأجنبية لمن سبق الإذن لهم التنازل عنها.

يقدم هذا الطلب من المصري السابق الإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للمادة العاشرة/ 3 من القانون رقم 26 لسنة 1975 خلال مدة عام من تاريخ صدور القرار أو من تاريخ دخوله الفعلى فى الجنسية.

طلب رد الجنسية المصرية لمن فقدها بعد الإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

يقدم هذا الطلب من المصرى السابق الإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية وذلك طبقا لنص المادة (18) من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك بعد تقديم المستندات التى تفيد دخوله فعلا فى الجنسية الأجنبية.

طلب استرداد المصرية المتزوجة من أجنبي الجنسية المصرية.

يقدم هذا الطلب من المصرية المتزوجة من أجنبى وفقدت الجنسية المصرية لتنازلها عن الجنسية المصرية بعد الدخول فى جنسية زوجها الأجنبى وذلك طبقا للمادة 13 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.

طلب إثبات الجنسية المصرية.

يقدم هذا الطلب ممن يرغبون نفى أو إثبات الجنسية المصرية تبعا لأصولهم المصريين لحملهم وأصولهم جنسيات أجنبية نظرا لسفر هؤلاء الأصول لدول أجنبية وإقامتهم بها خلال الفترة ما بين سنة 1914 حتى سنة 1929.

طلب الحصول على خطاب للأحوال المدنية (تبعية) للأبناء القصر مكتسبي الجنسية المصرية تبعا لوالدتهم المصرية.

يقدم هذا الطلب من الأجنبي أو الأجنبية للأبناء القصر تحت 21 عام ويكتسب المذكورون الجنسية المصرية بتاريخ حصول الوالد او الوالدة على الجنسية المصرية طبقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004.

طلب الحصول على خطاب موجه للتجنيد للأجنبي مكتسب الجنسية المصرية تبعا لوالدته المصرية (أقل من 30 سنة) عند اكتسابه الجنسية المصرية.

هذا الطلب خاص بالأبناء الذكور ( أقل من ثلاثين عام ميلادى ) المكتسبين للجنسية المصرية بوصفهم من أبناء الأم المصرية طبقا للمادة الثالثة من القانون 154 لسنة 2004.

طلب الحصول على الإعفاء لمكتسبي الجنسية فوق سن 30 سنة.

يتم عمل الطلب لمكتسبي الجنسية عن طريق الأم بعد تخطيهم سن 30 عاما وذلك لتقديمه الى إدارة التجنيد للحصول على الإعفاء.

طلب تنفيذ حكم محكمة بإثبات الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية المولودين لأب غير مصري.

يقدم هذا الطلب ممن يرغبون في تنفيذ أحكام قضائية بشأن الجنسية المصرية، بشرط تقديم حكم المحكمة المزيل بالصيغة التنفيذية والمعلن.

طلب الحصول على إخطار بالمركز القانوني من الجنسية المصرية موجه (مدارس - جامعات) للأجنبي مكتسب الجنسية المصرية تبعا لوالدته المصرية.

يقدم هذا الطلب من الأجانب المكتسبين للجنسية المصرية طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 كما يمكن قبوله من وكيل أيا منهم بموجب توكيل رسمي.

طلب تنفيذ حكم محكمة بإثبات الجنسية المصرية تبعا لأصوله المصرية.

يقدم هذا الطلب ممن يرغبون في تنفيذ أحكام قضائية بثبوت الجنسية المصرية لهم تبعا لأصولهم المصريين، بشرط تقديم حكم المحكمة المزيل بالصيغة التنفيذية والمعلن.

طلب إخطار مواطن بمركزه القانوني لتوثيقه من الخارجية المصرية بغرض الزواج من أجنبية بالخارج.

يقدم هذا الطلب ممن يرغبون فى الحصول على خطابات تفيد مركزهم القانونى من الجنسية المصرية لتقديمه لسفارت دول أجنبية أو استخدامه بالخارج.

طلب إخطار مواطن بمركزه القانوني لتقديمه للمأذونية.

يقدم هذا الطلب ممن يرغبون فى الحصول على خطابات بغرض العمل بمهنة مأذون شرعي حيث تطلب وزارة العدل من ضمن المستندات المطلوبة خطاب بالجنسية.

طلب الحصول على إخطار يفيد المركز القانوني من الجنسية لمن سبق صدور قرار وزاري بالإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية لتوثيقه من الخارجية بغرض استخدامه بالخارج.

يقدم هذا الطلب ممن يرغبون فى الحصول على خطابات تفيد مركزهم القانوني من الجنسية المصرية حيث يكون سبق الإذن لهم بالتجنس بجنسيات أجنبية سواء مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو مع عدم الاحتفاظ بها لتقديمه لسفارات دول أجنبية أو استخدامه بالخارج.

طلب إخطار إدارة التجنيد بالمركز القانوني من الجنسية لمن سبق صدور قرار وزاري بالإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية بغرض الحصول على إذن سفر من إدارة التجنيد أو الحصول على إعفاء نهائي من التجنيد.

يقدم هذا الطلب من الأشخاص الذين سبق الإذن لهم بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية ويرغبون فى الحصول على إذن سفر من إدارة التجنيد أو الحصول على الإعفاء النهائى من أداء الخدمة العسكرية لبلوغهم السن القانوني للحصول على هذا الإعفاء.

طلب إخطار الأحوال المدنية بجنسية الأبناء المولودين بالخارج لأب مصري لإعادة قيد ميلادهم بسجلات المواليد المصرية واستخراج شهادة ميلاد او بطاقة رقم قومي.

يقدم هذا الطلب من المصريين المولودين بالخارج ولم يتم قيدهم بسجلات المواليد المصرية وذلك لإعادة قيد ميلادهم بالسجلات المصرية واستخراج شهادات ميلاد مصرية أو بطاقات الرقم القومي لهم.

طلب إخطار الأحوال المدنية بجنسية المصريين المتوفين بالخارج لقيد وفاتهم بالسجلات المصرية واستخراج شهادة وفاة مصرية.

يقدم هذا الطلب من أحد الأبناء أو الزوج أو الزوجة المتوفى بالخارج ولم يتم قيد واقعة الوفاة بسجلات الوفيات المصرية وذلك لإعادة قيد واقعة الوفاة بالسجلات المصرية وإستخراج شهادة وفاة مصرية.

طلب إخطار المدارس (مدارس اللغات) بجنسية المصري الذي يحمل جنسية أجنبية.

يقدم هذا الطلب من والد أو والدة أحد الطلاب المصريين المقيدين بمدارس اللغات المصرية لاخطار المدرسة بموقفهم من الجنسية المصرية وذلك لحمل أبنائهم لجوازات سفر أجنبية.

طلب إخطار الجامعات ومراكز البحث العلمي بجنسية من يحمل جنسية أجنبية للمصريين العاملين بها.

يقدم هذا الطلب من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ومراكز البحث العلمي الذين يحملون جنسيات أجنبية بغرض السفر خارج البلاد بشخصهم أو مرافقين لأيا منهم.

طلب الحصول على إخطار بالمركز القانوني من الجنسية بناء على تصريح المحكمة.

يقدم هذا الطلب ممن يرغبون في الحصول على شهادة بجنسيتهم أو جنسية أشخاص آخرين لتقديمها للنيابات والمحاكم.. بشرط تقديم تصريح من المحكمة مدون بمحضر الجلسة باستخراج شهادة بجنسية هؤلاء الأشخاص.

طلب الحصول على صفة المهاجر (غير مطلوب للتجنيد).

يقدم هذا الطلب من المصرى بغرض الهجرة لإحدى دول المهجر وذلك طبقا لقانون الهجرة رقم 111 لسنة 1983 شريطة توافر أسباب معينة ( إقامته الدائمة بالخارج أو حصوله على تأشيرة هجرة أو حمله لجواز سفر أجنبي، أو إقامته خارج البلاد لمدة عشر سنوات متتالية).

طلب الحصول على صفة المهاجر (أدى الخدمة بدرجة جندي وتحت الاحتياط ويرغب في الحصول على صفة المهاجر).

يقدم هذا الطلب من المصرى بغرض الهجرة لإحدى دول المهجر وذلك طبقا لقانون الهجرة رقم 111 لسنة 1983 شريطة توافر أسباب معينة ( إقامته الدائمة بالخارج أو حصوله على تأشيرة هجرة أو حمله لجواز سفر أجنبي، أو إقامته خارج البلاد لمدة عشر سنوات متتالية).

طلب الحصول على صفة المهاجر (في حالة هجرة الأسرة الجماعية ووجود أي من أفراد الأسرة في سن التجنيد ويرغب في الحصول على صفة المهاجر).

يقدم هذا الطلب من المصري بغرض الهجرة لإحدى دول المهجر وذلك طبقا لقانون الهجرة رقم 111 لسنة 1983 شريطة توافر أسباب معينة ( إقامته الدائمة بالخارج أو حصوله على تأشيرة هجرة أو حمله لجواز سفر أجنبي، أو إقامته خارج البلاد لمدة عشر سنوات متتالية).

طلب الحصول على صفة المهاجر (لكونه حاصل على إعفاء مؤقت ويرغب في الحصول على صفة المهاجر).

يقدم هذا الطلب من المصري بغرض الهجرة لإحدى دول المهجر وذلك طبقا لقانون الهجرة رقم 111 لسنة 1983 شريطة توافر أسباب معينة ( إقامته الدائمة بالخارج أو حصوله على تأشيرة هجرة أو حمله لجواز سفر أجنبى، أو إقامته خارج البلاد لمدة عشر سنوات متتالية).

طلب الحصول على صفة المهاجر (لكونه أدى الخدمة ضباط احتياط ومازال تحت الاحتياط ويرغب في الحصول على صفة المهاجر).

يقدم هذا الطلب من المصري بغرض الهجرة لإحدى دول المهجر وذلك طبقا لقانون الهجرة رقم 111 لسنة 1983 شريطة توافر أسباب معينة (إقامته الدائمة بالخارج أو حصوله على تأشيرة هجرة أو حمله لجواز سفر أجنبى، أو إقامته خارج البلاد لمدة عشر سنوات متتالية).

طلب التأشير على جواز السفر المصري لمن سبق له الهجرة.

يقدم هذا الطلب من المصرى المهاجر ومازالت إجراءات هجرته سارية بغرض التأشير على استمارة استخراج جواز سفره المصرى بأن إجراءات هجرته سارية.

طلب التأشير على استمارة جواز السفر المصري لمن سبق له الهجرة.

طلب الحصول على خطاب موجه لمنطقة التجنيد لإعفاء شقيق المهاجر من الخدمة العسكرية.

يقدم هذا الطلب من شقيق المصرى الذى سبق الموافقة له على الهجرة وأن إجراءات هجرته مازالت سارية.

طلب الحصول على خطاب للتأمينات لحصول المهاجر على مستحقاته التأمينية.

يقدم هذا الطلب من المصرى الذى سبق له الهجرة وأن إجراءات هجرته مازالت سارية، والذى كان يعمل بالقطاع العام أو الخاص وله مستحقات تأمينية.

طلب حصول المهاجر على خطاب ببيانات هجرته.

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