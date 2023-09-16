السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مواعيد عمل مصلحة الجوازات والأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة

مواعيد عمل مصلحة
مواعيد عمل مصلحة الجوازات

مواعيد عمل مصلحة الجوازات.. يبحث عنها الكثير من المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج واستخراج أو تجديد جواز السفر الذي يعتبر الوثيقة الرسمية التي تتيح السفر والتنقل بين دولة وأخرى،  وذلك بعد انقضاء الإجازة الأسبوعية وعودة الموظفين لمكاتبهم من جديد.

مواعيد عمل مصلحة الجوازات

ونستعرض في السطور التالية مواعيد عمل مصلحة الجوازات لعام 2023 والأوراق المطلوبة لـ استخراج جواز سفر لأول مرة ورسوم استخراج جواز سفر لأول مرة، وكذلك نستعرض الخدمات التي تقدمها مصلحة الجوازات.

أيام عمل مصلحة الجوازات 

تعمل مصلحة الجوازات 6 أيام على مدار أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة عطلة أسبوعية، إلى جانب العطلات في الأعياد والمناسبات الرسمية للدولة.

 مصلحة الجوازات

وتبدأ مواعيد عمل مصلحة الجوازات من الساعة 9 صباحًا، وتستمر في فتح أبوابها لتقديم الخدمات للمواطنين حتى الساعة 5 مساء.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة

ونستعرض في السطور التالية الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة، حيث يجب على الراغب تجهيز كل المستندات والأوراق المطلوبة قبل الذهاب إلى قسم الجوازات التابع لمحل إقامة مقدم الطلب، كما هو مدون في البطاقة الشخصية، والمستندات المطلوبة كالتالي:

1- تقديم 4 صور شخصية حديثة لمقدم طلب استخراج جواز السفر، على أن تكون بخلفية بيضاء.

2- إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، مع الاطلاع على أصلها.

3- إحضار صورة من المؤهل الدراسي، وذلك في حالة إذا كانت المهنة ليست مدونة ببطاقة الرقم القومي.

4- إحضار موقف مقدم الطلب من التجنيد من خلال مستند رسمي، وذلك للذكور فقط.

رسوم استخراج جواز سفر 2023 لأول مرة

رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة حددتها الجريدة الرسمية وهي مبلغ 505 جنيهات، وهو يشمل كل من الرسوم المقررة، إلى جانب قيمة التكلفة الفعلية لجواز السفر سواء إصدار أو طباعة علامات تأمينة.

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الخدمات التي تقدمها مصلحة الجوازات

خدمات قسم الهجرة

خدمات قسم الهجرة، والذي يختص بجميع ما يخص هجرة المصريين إلى أي دولة أجنبية، ويعمل قسم الهجرة علي أن يقنن جميع أوضاع المصريين المهاجرين للخارج.

الخدمات التي يقدمها قسم الهجرة بمصلحة الجوازات، تشمل:

  • يتيح قسم الهجرة للمسافر الحصول على إخطار التجنيد الذي يحدد موقفه من الهجرة.
  • يقبل طلب هجرة المسافر ويخطر بها هيئة التأمين لكي يحصل المسافر على مستحقات التأمين الخاصة به.
  • يقبل طلب المسافر لكي يحصل على تصريح السفر.
  • يختم قسم الهجرة جواز سفر المهاجر لكي يفيد استمرار سفره.
  • يؤشر قسم الهجرة على استمارة جواز سفر المهاجر التي تفيد استمرار السفر.
  • يتم عمل إخطار جميع الجهات التي يرغب المسافر بعمل إخطار لها بموقف الهجرة الخاص به.
  • عمل طلب يخبر الأحوال المدنية بجنسية المصريين الذين توفوا بالخارج.

خدمات يقدمها قسم الجنسية

قسم الجنسية في مصلحة الجوازات، يختص بتقديم الخدمات التي تتعلق بكل شؤون الجنسية، ومنها قبول التجنيس أي جنسية أجنبية في حالة رغبة المتقدم أن يحتفظ بالجنسية المصرية أو عدم الاحتفاظ بها، كما يقوم بالتالي:

  • قبول طلب الزوجة الأجنبية المتزوجة بمواطن مصري للحصول على الجنسية المصرية.
  • قبول طلب أبناء الأم المصرية ولكن الأب أجنبي للحصول على الجنسية المصرية.
  • قبول طلب المصرية المتزوجة من أجنبي أن تسترد جنسيتها المصرية بعد ان فقدتها عند حصولها علي جنسية زوجها.
  • تحرر طلب المصريين الحاملين لجنسيات أجنبية ويريدون أن يثبتوا الجنسية المصرية لهم.
  • تقدم خدمة تجديد الإقامة للأجانب المقيمين في مصر.
  • تقدم خدمة طلب الحصول على إثبات الجنسية المصرية للمواطنين الذين يرغبون في أن يمتلكوا عقارات أو أراضي في محافظة شمال سيناء أو جنوب سيناء.

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