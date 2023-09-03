الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مواعيد عمل مصلحة الجوازات بالعباسية 2023.. تعرف عليها

الجوازات
الجوازات

يبحث العديد من المواطنين يوميًا على موقع البحث العالمي جوجل عن مواعيد عمل مصلحة الجوازات بالعباسية 2023؛ لمعرفة مواعيد العمل توفيرًا للوقت والجهد وحرصًا على الذهاب لإنهاء أوراقهم الثبوتية التي يحتاجون لها في السفر والعمل.

فمواعيد عمل مصلحة الجوازات بالعباسية 2023 ، سبق أن أعلنت عنها مصلحة الهجرة والجوازات، وعن الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر أول مرة.. وللتعرف عليها اتبع قراءة التقرير.

كيف تستخرج جواز سفر؟.. مواعيد عمل مصلحة الجوازات

تكلفة استخراج جواز سفر 2023.. وخطوات استخراجه إلكترونيا

مواعيد عمل مصلحة الجوازات بالعباسية 2023

وتمثلت مواعيد عمل مصلحة الجوازات بالعباسية 2023 ، كأي مصلحة حكومي وعن مواعيد العمل الرسمية، فقد أكدت مصلحة الجوازات أنها تعمل طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والإجازات الرسمية، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً.
 
المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر

وحددت مصلحة الهجرة والجوازات الاوراق المطلوب تقديمها للحصول على جواز سفر مصري 2023  لأول مرة وهي :- 

-صورة بطاقة الرقم القومي مع إطلاع الموظف وتقديم له البطاقة الأصلية للاطلاع.

- 4 صور شخصية حديثة خلفيتها بيضاء 4×6.
-المؤهل الدراسي في حالة إذا كان غير مثبت في البطاقة، واطلاع الموظف على الأصل.
-مستند يحدد موقف طالب جواز السفر من التجنيد للذكور فقط.

رسوم استخراج جواز سفر 2023 

وسبق أن أعلن وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، عن رسوم تعديل تكلفة جواز السفر المصري، وتم نشره في الجريدة الرسمية على الفور.

وجاء سعر تكلفة وقيمة استخراج جواز سفر مصري 2023 ليشمل مبلغ 505 جنيه مصري فقط لا غير شامل الرسوم والتكلفة الفعلية للطباعة وإصدار الجواز كامل ببيانات الصحيحة والرسمية وعلامات تأمينها.

كما شمل القرار المنشور في الجريدة الرسمية أن قيمة رسوم استخراج جواز سفر مصري 2023 كبدل فاقد أو تالف تصل لمبلغ 755 جنيها فقط لا غير .

مصلحة الجوازات بالعباسية مواعيد عمل مصلحة الجوازات بالعباسية 2023 مصلحة الجوازات أخبار الحوادث العباسية

مواد متعلقة

كيف تستخرج جواز سفر؟.. مواعيد عمل مصلحة الجوازات

مواعيد عمل مصلحة الجوازات والأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

تكلفة استخراج جواز سفر 2023.. وخطوات استخراجه إلكترونيا

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

نوال تغنى لوردة فى أولى حفلاتها بالساحل الشمالى (صور)

"الموسيقيين": "سارة زكريا مش هتمسك مايك تانى ولو هتكسبنا ملايين"

"جلوبال" الإماراتية تستحوذ على 30% من "الشرقية للدخان"

مكتشف محمد صلاح يكشف عن رأيه فى انتقال "مو" لاتحاد جدة

كنز مصرى فى وسط البلد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)