مواعيد عمل مصلحة الجوازات بالعباسية 2023.. تعرف عليها

يبحث العديد من المواطنين يوميًا على موقع البحث العالمي جوجل عن مواعيد عمل مصلحة الجوازات بالعباسية 2023؛ لمعرفة مواعيد العمل توفيرًا للوقت والجهد وحرصًا على الذهاب لإنهاء أوراقهم الثبوتية التي يحتاجون لها في السفر والعمل.

فمواعيد عمل مصلحة الجوازات بالعباسية 2023 ، سبق أن أعلنت عنها مصلحة الهجرة والجوازات، وعن الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر أول مرة.. وللتعرف عليها اتبع قراءة التقرير.

مواعيد عمل مصلحة الجوازات بالعباسية 2023

وتمثلت مواعيد عمل مصلحة الجوازات بالعباسية 2023 ، كأي مصلحة حكومي وعن مواعيد العمل الرسمية، فقد أكدت مصلحة الجوازات أنها تعمل طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والإجازات الرسمية، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً.



المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر

وحددت مصلحة الهجرة والجوازات الاوراق المطلوب تقديمها للحصول على جواز سفر مصري 2023 لأول مرة وهي :-

-صورة بطاقة الرقم القومي مع إطلاع الموظف وتقديم له البطاقة الأصلية للاطلاع.

- 4 صور شخصية حديثة خلفيتها بيضاء 4×6.

-المؤهل الدراسي في حالة إذا كان غير مثبت في البطاقة، واطلاع الموظف على الأصل.

-مستند يحدد موقف طالب جواز السفر من التجنيد للذكور فقط.



رسوم استخراج جواز سفر 2023

وسبق أن أعلن وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، عن رسوم تعديل تكلفة جواز السفر المصري، وتم نشره في الجريدة الرسمية على الفور.

وجاء سعر تكلفة وقيمة استخراج جواز سفر مصري 2023 ليشمل مبلغ 505 جنيه مصري فقط لا غير شامل الرسوم والتكلفة الفعلية للطباعة وإصدار الجواز كامل ببيانات الصحيحة والرسمية وعلامات تأمينها.

كما شمل القرار المنشور في الجريدة الرسمية أن قيمة رسوم استخراج جواز سفر مصري 2023 كبدل فاقد أو تالف تصل لمبلغ 755 جنيها فقط لا غير .