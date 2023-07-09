تكلفة استخراج جواز سفر 2023.. وخطوات استخراجه إلكترونيا

زاد البحث عن تكلفة استخراج جواز سفر 2023 عبر المنصات الإلكترونية خلال الساعات الماضية من قبل الراغبين في السفر للخارج سواء للعمل أو الدراسية وذلك عقب تعديل وزارة الداخلية قيمة الرسوم ونشرها في الجريدة الرسمية في شهر مارس الماضي وبدأت بالفعل تفعيل الاجراءات في مصلحة الجوازات.

تكلفة استخراج جواز سفر 2023

حددت وزارة الداخلية تكلفة استخراج جواز سفر 2023 لأول مرة عقب التعديل حيث بلغت قيمته نحو 505 جنيه بالإضافة إلى رسوم تكلفة إصداره وطباعته وعلامات تأمينه فيما يتضمن القرار رسوم استخراج بدل الفاقد والتألف حيث بلغت قيمته محو 755 جنيه وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية مؤخرا.

ومن جانبها أعلنت وزارة الدولة للجهرة وشؤون لمصريين في الخارج عن ضوابط جديدة حيث يتم إعلام المتقدم بطلب تجديد الباسبور أن مدة التجديد قد تستغرق أكثر من 60 يوما حتى لا يفاجأ المسافر بأن مصلحة الهجرة والجوزارات والجنسية قد ألغت جواز سفره أثناء دخوله إلى الأراضي المصرية.

خطوات تجديد جواز السفر أون لاين

يمكن تجديد جوازات السفر حاليا من خلال الموقع الرسمي للإدارة العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية وذلك لعدم إهدار الوقت والجهد وذلك وفقا للخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع الإدارة العامة للجوازات والجهرة والجنسية من خلال هذا الرابط (من هنا).

إنشاء حساب جديد بكلمه سر وبريد إلكتروني.

إدخال بيانات الشخص الراغب في استخراج جواز سفر عبر الإنترنت.

تحديد نوع جواز السفر (جديد، بدل فاقد).

تسجيل الرقم القومي بدقة للشخص المراد تجديد جواز سفره.

تحميل الأوراق المطلوبة للتجديد.

تسجيل وسيلة تواصل سريعة ( هاتف محمول، وبريد إلكتروني).

دفع الرسوم المطلوبة وتحديد ميعاد استلام جواز السفر.

الأوراق اللازمة لاستخراج جواز سفر

يمكن للراغبين في السفر للخارج تحضير الأوراق اللازمة لاستخراج جواز سفر وذلك عقب قرار تعديل قيمة الرسوم والتي تتلخص فيما يلي :-

صورة من بطاقة الرقم القومي.

بطاقة الرقم القومي. عدد 4 صور شخصية مقاس 4*6 حديثة.

شهادة المؤهل الدراسي إذا لم تكن مذكورة في بطاقة الرقم القومي.

الشهادة العسكرية للذكور.

وثيقة الزواج للإناث.

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