سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 29 مايو 2023 فى البنوك المصرية

مع بداية الساعات الأولى، واستعدادات السفر للخارج شغل بال الكثير من المواطنين معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29 مايو 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الريال السعودي استقرارًا أمام سعر الجنيه المصري مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29 مايو 2023، بعدد من البنوك الحكومية والبنوك الخاصة، في وسط إقبال المصريين على الشراء للريال السعودي من كافة البنوك وشركات الصرافة، وذلك نظرًا لقرب موسم الحج.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29 مايو 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الإثنين الموافق 29 مايو 2023 في جميع البنوك المصرية.

وقرر البنك المركزي بآخر اجتماع له في يوم 18 مايو الماضي تثبيت سعر الفائدة على الإيداع وعلى الإقراض لليلة واحدة، وأسعار العملية الرئيسية لـ البنك المركزي عند 18.25% و19.25% و18.75%، كما سيتم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.

أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29 مايو 2023

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29 مايو 2023 في البنك المركزي

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29 مايو 2023 في البنك الأهلي

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.22 جنيه للشراء و8.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل الريال السعودي في بنك القاهرة نحو 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري

سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي

سجل الريال السعودي في مصرف أبو ظبي نحو 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك تنمية الصادرات

سجل الريال السعودي في بنك تنمية الصادرات نحو 8.17 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29 مايو 2023 في المصرف المتحد

سجل الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 7.95 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

سجل الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29 مايو 2023 في بنك فيصل الإسلامي

سجل الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي نحو 4.77 جنيه للشراء و4.85 جنيه للبيع.