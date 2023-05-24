الداخلية تضبط المتهم بتعدين العملات الرقمية المشفرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص؛ بتهمة ممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تعدين العملات الرقمية المشفرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تعدين العملات الإفتراضية، وإستخدامه للشقة محل سكنه وكراً لممارسة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته 28 كارت شاشة يستخدموا كـإحدى مكونات شبكة التعدين، 10 وحدات ذاكرة "فلاش ميمورى"، 5 "هارد ديسك"، 7 "بوردات إلكترونية"، 11 جهاز تقوية كهرباء، جهازين حاسب آلى، 2 هاتف محمول.



وبمواجهة المتهم المذكور أقر بممارسته لذلك النشاط الإجرامى المؤثم على النحو المُشار إليه، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين إحتوائها على العديد من المحافظ المالية بمنصات تداول العملات الإفتراضية وبرامج خاصة بعمليات التعدين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.