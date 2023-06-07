الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طرق الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم جواز السفر 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يبحث الكثير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، عن طرق الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم جواز السفر 2023.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن التأشيرات الإلكترونية ما هي إلا مرحلة أولى عدد من البعثات السعودية.

ويرصد "الدستور" طرق الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم جواز السفر 2023، في السطور التالية..

الخطوة الأولى

في البداية يدخل المواطن الذي يريد الاستعلام عن طريقة الحصول على تأشيرة السعودية من خلال رقم جواز السفر إلى موقع وزارة الداخلية السعودي الرسمي على موقع الوزارة من خلال البحث عبر الانترنت أو من خلال اللينك التالي: (من هنا).

الخطوة الثانية

يعمل المواطن الذي يريد الاستعلام عن طريقة الحصول على تأشيرة السعودية من خلال رقم جواز السفر بالضغط على مربع الاستعلام عن الطلبات حيث يتم البحث من خلال رقم طلب التأشيرة.

الخطوة الثالثة

يقوم المواطن الذي يريد الاستعلام عن طريقة الحصول على تأشيرة السعودية بإدخال رقم الطلب بشكل صحيح. 

 

الخطوة الثالثة

يُدخل المواطن الذي يريد الاستعلام عن طريقة الحصول على تأشيرة السعودية رقم جواز السفر بشكل سليم.

الخطوة الرابعة

يُدخل المواطن الذي يريد الاستعلام عن طريقة الحصول على تأشيرة السعودية رمز الصورة من أجل التحقق من الأمان. 

 

الخطوة الخامسة

تظهر للمواطن الذي يريد الاستعلام عن طريقة الحصول على تأشيرة السعودية، شاشة يعرض عليها بعض البيانات الخاصة بالتأشيرة، عليك التأكد منها ومراجعتها.

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الخطوة السادسة

في النهاية يضغط المواطن الذي يريد الاستعلام عن طريقة الحصول على تأشيرة السعودية على الأيقونة الخاص بالاستعلام وسوف تظهر لك جميع المعلومات الخاصة بالتأشيرة.

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