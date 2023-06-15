للمصريين المقيمين بالسعودية.. المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

يرغب المصريون المقيمون في المملكة العربية السعودية في معرفة خطوات استخراج أو تجديد جواز السفر، ويرصد "الدستور" المستندات اللازمة وفقًا لما نشرته القنصلية العامة للدولة المصرية في جدة.

المستندات الخاصة باستخراج جواز سفر من المملكة السعودية

1- استيفاء نموذج استخراج أو تجديد جواز السفر وتقديمه للموظف المختص عند الحضور لمقر القنصلية.

2- أصل جواز السفر القديم للاطلاع عليه، وصورة منه (صفحة البيانات).

3- أصل بطاقة الرقم القومي وصورة، أو أصل شهادة الميلاد وصورة.

4- إصدار الجوازات الخاصة بالأطفال لأول مرة أو من هم دون الـ١٦ عام يتم تقديم أصل جوازات الأب والأم، وأصل الإقامات.

5- لا يجوز إصدار جواز سفر بالوكالة أو دون الحضور الشخصي لصاحب الطلب.

6- في حالة تقديم شهادة الميلاد سيتم إصدار جواز السفر لمدة ثلاثة سنوات فقط لمرة واحدة وعند التجديد لمرة أخرى بشهادة الميلاد سيتم إصدار الجواز لمدة عام واحد فقط، باستثناء من هم دون ١٦ سنة يصدر لهم الجواز لمدة سبعة سنوات.

7- في حالة انتهاء بطاقة الرقم القومي لأكثر من ثلاثة أشهر، يتم استخراج جواز السفر لمدة ثلاثة سنوات فقط لحين تجديد بطاقة الرقم القومي مرة واحدة فقط.

8- أصل مستند التجنيد، وصورة (لمن بلغ سن التجنيد ٢٩عامًا)، ويستثنى من ذلك الموضح في جواز سفره السابق أنه غير مطلوب للتجنيد.

9- المواطنون المصريون الذين بلغوا سن الامتناع عن التجنيد (بلوغ سن ثلاثين عامًا) يتم سداد الغرامة المالية و قدرها ٥٨٨ دولارًا، ويتم إصدار جواز السفر بشرط عدم تجاوزهم سن الـ٤٤عامًا.

10- ضباط الاحتياط حيث يشترط تعديل الموقف التجنيدى لهم عند بلوغهم سن ٤٦ عامًا لابد من تقديم نموذج (٨١/١٢٦) الخاص بالموقف التجنيدى (ضابط مجند غير مستدعى).

11- (3) صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء على أن تكون الملابس ملونة غير بيضاء.

12- بالنسبة للإناث، يقدم إقرار بالحالة الاجتماعية أو مستند دال عليها وصورة منه، مثل: جواز السفر السابق أو أصل بطاقة الرقم القومي موضحًا بها اسم الزوج، أو أصل قسيمة الزواج المصرية المميكنة، أو أصل شهادة وفاة الزوج المصرية أو أصل وثيقة الطلاق المصرية المميكنة مع تحرير إقرارًا بذلك.

13- في حال طلب تغيير المهنة في جواز السفر الجديد، يتم تقديم خطاب تعريف من جهة العمل مصدقًا عليه من الغرفة التجارية ووزارة الخارجية السعودية والقنصلية المصرية أو أصل شهادة المؤهل إن لم يكن مثبتًا بالرقم القومي على أن يكون المؤهل الحاصل عليه المواطن من مصر أو ما تم معادلته بالمؤهلات الصادرة من الكليات المصرية.

14- لتدوين (طالب) يتم تقديم خطاب تعريف معتمد من المدرسة أو الجامعة المقيد بها المواطن.

15- في حالة طلب جواز سفر بدل الفاقد، يضاف إلى المستندات السابق بيانها الآتي: