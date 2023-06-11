الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا وألمانيا تمنحان الشباب 60 ألف تذكرة قطار مجانية لتشجيع السفر بين البلدين

قطار
قطار

أعلن مكتب الوزير المفوض للنقل الفرنسى كليمنت بون عن إصدار 60 ألف تذكرة قطار مجانية للشباب يتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاما، وذلك اعتبارا من الإثنين، بهدف تشجيع السفر بين البلدين.

وفي يناير الماضي، كان وزير النقل الفرنسى ونظيره الألمانى فولكر ويسينج قد أعلنا ، في بيان مشترك، عن إصدار تلك التذاكر مجانا خلال العام الجاري "بمناسبة حلول الذكرى الـ 60 لمعاهدة الإليزيه للصداقة بين ألمانيا وفرنسا".


وأوضح مسؤولون في مكتب الوزير الفرنسي أن نصف التذاكر ستكون متاحة في فرنسا والنصف الآخر فى ألمانيا، وسيتمكن الشباب المسافر بين ألمانيا وفرنسا وبالعكس من التنقل في مدن البلدين باستخدام هذه التذاكر بداية من الأول من يوليو إلى 31 ديسمبر.


وهذه المبادرة ، بتمويل من قبل الحكومة الألمانية وفرنسا والشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية ودويتشه بان الألمانية ، تم إقرارها خلال مجلس الوزراء الفرنسى الألمانى فى يناير الماضي للاحتفال بالذكرى الستين لمعاهدة الإليزيه، كما تهدف إلى تشجيع الشباب على استخدام القطار كوسيلة نقل آمنة ومنتظمة.

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

بعد وفاتها.. أبرز المعلومات عن الإعلامية فايزة واصف

سامح الصريطى لـ "الشاهد": 30 يونيو أثبتت للعالم أن الشعب المصرى قوى وقادر

"الصحة" تعلن تعميم اختبار الدرن ضمن اختبارات الغسيل الكلوى

فرنسا وألمانيا تمنحان الشباب 60 ألف تذكرة قطار مجانية لتشجيع السفر بين البلدين

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 11 يونيو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية