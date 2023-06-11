فرنسا وألمانيا تمنحان الشباب 60 ألف تذكرة قطار مجانية لتشجيع السفر بين البلدين

أعلن مكتب الوزير المفوض للنقل الفرنسى كليمنت بون عن إصدار 60 ألف تذكرة قطار مجانية للشباب يتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاما، وذلك اعتبارا من الإثنين، بهدف تشجيع السفر بين البلدين.

وفي يناير الماضي، كان وزير النقل الفرنسى ونظيره الألمانى فولكر ويسينج قد أعلنا ، في بيان مشترك، عن إصدار تلك التذاكر مجانا خلال العام الجاري "بمناسبة حلول الذكرى الـ 60 لمعاهدة الإليزيه للصداقة بين ألمانيا وفرنسا".



وأوضح مسؤولون في مكتب الوزير الفرنسي أن نصف التذاكر ستكون متاحة في فرنسا والنصف الآخر فى ألمانيا، وسيتمكن الشباب المسافر بين ألمانيا وفرنسا وبالعكس من التنقل في مدن البلدين باستخدام هذه التذاكر بداية من الأول من يوليو إلى 31 ديسمبر.



وهذه المبادرة ، بتمويل من قبل الحكومة الألمانية وفرنسا والشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية ودويتشه بان الألمانية ، تم إقرارها خلال مجلس الوزراء الفرنسى الألمانى فى يناير الماضي للاحتفال بالذكرى الستين لمعاهدة الإليزيه، كما تهدف إلى تشجيع الشباب على استخدام القطار كوسيلة نقل آمنة ومنتظمة.