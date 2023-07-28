الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عشان تقدر تجدد جواز السفر.. نرصد المستندات اللازمة لتسوية المواقف التجنيدية

جواز السفر
جواز السفر

ناشدت وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كافة المواطنين المقيمين بالخارج بسرعة التسجيل على موقع الوزارة خلال المدة المحددة لسرعة إنهاء الموقف التجنيدي بشكل نهائي من خلال تلك المبادرة.

ويتم فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية سيعلن عنه لاحقا اعتبارا من 14\8\2023 لمدة ثلاثين يوما.

وبدأت وزارة الخارجية في تلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي بمبادرة من الدولة المصرية، على أن يتم استقبال كافة الطلبات على الموقع للمقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارا من سن 19 عاما وحتى سن 30 عاما وكذا ممن تجاوزوا سن 30 عاما لتسوية موقفهم التجنيدي طبقا للموقف.

ويرصد "الدستور"  البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع تتضمن الآتي:

(الاسم - صورة بطاقة الرقم القومي – صورة جواز السفر – تاريخ الميلاد – الرقم الثلاثي إن وجد – تاريخ مغادرة البلاد – الدولة المقيم بها – البريد الإلكتروني – البيانات البنكية الخاصة بالإيداع: اسم البنك\ الفرع خارج البلاد – اسم الحساب – السويفت كود – IBAN- رقم حافظة الإيداع\ رقم العملية – تاريخ الحافظة \العملية – المبلغ 5000 دولار \ يورو، ويسدد على حساب بنك مصر فرع أبو ظبي طبقا للبيانات المرفقة).

الجدير بالذكر أنه لا يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم.

البريد الالكتروني الدولة المصرية المستندات اللازمة الموقف التجنيدى المواقف التجنيدية

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