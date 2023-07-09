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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد عمل مصلحة الجوازات والأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

الجوازات
الجوازات

يتصدر مواعيد عمل مصلحة الجوازات المصرية بالعباسية 2023، عملية البحث علي محرك البحث الاجتماعي جوجل   
حيث يتابع المواطنيين الراغبين في استخراج جواز السفر أو تجديده  بهدف السفر الي الخارج مواعيد عمل الجوازات الذي  وذلك لاعتباره  الوثيقة الرسمية الوحيدة التي يمكن لأي مواطن  السفر والتنقل بين دولة وأخرى.

وتستعرض "الدستور" خلال السطور التالية  كافة التفاصيل المتعلقة  بمواعيد عمل الجوازات بالعباسية بالإضافة للتعرف علي الأوراق المطلوبة من المواطنين لاستخراج جواز سفر لأول مرة.

مواعيد عمل الجوازات 2023

تعمل مصلحة الجوازات في العباسية علي مدار 6 أيام على في الأسبوع، عدا يوم الجمعة فقط  لكونه عطلة أسبوعية ، بالإضافة إلى العطلات الرسمية في الأعياد والمناسبات الرسمية التي تقررها الدولة، وتبدأ مواعيد العمل الرسمية الجوازات بالعباسية 2023 من الساعة 9 صباحاً، فتح أبوابها لتقديم الخدمات للمواطنين حتى الساعة 5 مساء.


الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر 2023

وفيما يلي كافة المعلومات الخاصة بالأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول الخاصة، ومن المفترض ان يقوم الراغب في استخراج جواز سفر جديد  تجهيز كل المستندات والأوراق المطلوبة قبل الذهاب إلى الجوازات التابع لمحل الإقامة ، وفقا لما هو مدون في البطاقة الشخصية


المستندات المطلوبة 2023


1. 4 صور شخصية على أن تكون بخلفية بيضاء.
2. صورة من بطاقة الرقم القومي، مع الاطلاع على أصلها.
3. صورة من المؤهل الدراسي، في حالة عدم تسجيل المهنة ببطاقة الرقم القومي.
4. الموقف من التجنيد من خلال مستند رسمي، للذكور فقط.

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