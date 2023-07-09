ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كيف تستخرج جواز سفر؟.. مواعيد عمل مصلحة الجوازات

جواز سفر
جواز سفر

يبحث العديد من المواطنين على مواعيد عمل مصلحة الجوازات المصرية 2023، من مقرها في منطقة العباسية أو إلكترونيًا في أقل وقت ومجهود، وذلك على موقع البحث العالمي «جوجل».. وفي هذا التقرير نرصد كافة التفاصيل المتعلقة بمصلحة الجوازات وخطوات استخراج جواز سفر.

مواعيد عمل مصلحة الجوازات والأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

"الداخلية" تواصل تفعيل إجراءات التيسير على الراغبين فى الحصول "الجوازات"


  مواعيد عمل مصلحة الجوازات 2023
وتأتي مواعيد العمل داخل مصلحة الجوازات أي مصلحة حكومية على مدار أيام الأسبوع ما عدا العطلة الأسبوعية يوم الجمعة والأجازات الرسمية، وتعمل المصلحة فترتين صباحية ومسائية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

- المستندات اللازمة لاستخراج جواز سفر 2023
وتتضمن الأوراق الرسمية لاستخراج جواز سفر لأول مرة هي 4 صور شخصية على أن تكون بخلفية بيضاء، وصورة من بطاقة الرقم القومي، مع الاطلاع على أصلها، وصورة من المؤهل الدراسي، في حالة عدم تسجيل المهنة ببطاقة الرقم القومي، والموقف من التجنيد من خلال مستند رسمي، للذكور فقط.

  • الرسوم المستحقة لاستخراج جواز سفر

وتاتي رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة وهي مبلغ 505 جنيهات، شاملة كافة الرسوم المقررة إلى جانب قيمة التكلفة الفعلية لجواز السفر سواء إصدار أو طباعة علامات تأمينه.

اقرأ أيضا 

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

جواز سفر - المستندات اللازمة صور شخصية الجوازات محمد حمدى زكى مواعيد عمل مصلحة الجوازات 2023

مواد متعلقة

حبس لصوص متورطين بسرقة أجزاء السيارات بمنشأة ناصر

سيرة ذاتية حافلة ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى.. التفاصيل الكاملة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية

جثة متعفنة في القمامة.. حكاية بائع خضار من الزواج للإدمان بمصر القديمة

لاستكمال مسيرة "محجوب".. "حسني" أقدم مستشاري محكمة النقض ورئيسها الجديد

اختراق حساب وصور عارية.. "سميرة" تستدرج خليجية برسائل وهمية لابتزازها بأكتوبر

حبس المتهمين بسرقة أسلاك كهربائية من عقار فى مايو

15 يوليو.. الحكم على تشكيل عصابى أجنبى يسرق المواطنين بعابدين

حب انتهى بفضيحة ورضيع.. تفاصيل محاكمة شاب وفتاة بالأميرية

الأكثر قراءة

"إثارة الغرائز ومتعة شخصية".. ماذا قال "شاب السطوح" عن تصوير السيدات بالحمام؟

دهستهم سيارة ربع نقل.. مصرع 3 فى حادث تصادم بالشيخ زايد

"هديكى ورق الامتحان".. حيلة "مدرس" لاستدراج طالبة إلى منزله لانتهاك براءتها بالبحيرة

منتجو الخضر والفاكهة تطالب بتطبيق الزراعة التعاقدية لمواجهة ارتفاع أسعار البصل والثوم

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مهرجان العلمين الجديدة؟

محافظ أسوان: التوسع فى الطاقة الفندقية لاستيعاب الحركة السياحية الوافدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

"عصيان مدني".. ماذا سيحدث في احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة