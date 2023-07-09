كيف تستخرج جواز سفر؟.. مواعيد عمل مصلحة الجوازات

يبحث العديد من المواطنين على مواعيد عمل مصلحة الجوازات المصرية 2023، من مقرها في منطقة العباسية أو إلكترونيًا في أقل وقت ومجهود، وذلك على موقع البحث العالمي «جوجل».. وفي هذا التقرير نرصد كافة التفاصيل المتعلقة بمصلحة الجوازات وخطوات استخراج جواز سفر.



مواعيد عمل مصلحة الجوازات 2023

وتأتي مواعيد العمل داخل مصلحة الجوازات أي مصلحة حكومية على مدار أيام الأسبوع ما عدا العطلة الأسبوعية يوم الجمعة والأجازات الرسمية، وتعمل المصلحة فترتين صباحية ومسائية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.



- المستندات اللازمة لاستخراج جواز سفر 2023

وتتضمن الأوراق الرسمية لاستخراج جواز سفر لأول مرة هي 4 صور شخصية على أن تكون بخلفية بيضاء، وصورة من بطاقة الرقم القومي، مع الاطلاع على أصلها، وصورة من المؤهل الدراسي، في حالة عدم تسجيل المهنة ببطاقة الرقم القومي، والموقف من التجنيد من خلال مستند رسمي، للذكور فقط.

الرسوم المستحقة لاستخراج جواز سفر

وتاتي رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة وهي مبلغ 505 جنيهات، شاملة كافة الرسوم المقررة إلى جانب قيمة التكلفة الفعلية لجواز السفر سواء إصدار أو طباعة علامات تأمينه.

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