مواعيد عمل مصلحة جوازات العباسية 2023 والأوراق المطلوبة وقيمة الرسوم.. من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها عبر محرك البحث “جوجل”.

“الدستور” يستعرض من خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

مواعيد عمل مصلحة جوازات العباسية 2023 والأوراق المطلوبة وقيمة الرسوم

باستثناء يوم الجمعة ..مواعيد عمل جوزات العباسية

أكدت وزارة الداخلية من خلال منشور لها على موقعها الإلكترونى، أن مواعيد عمل مصلحة الجوازات في العباسية مستمرة على مدار الأسبوع باستثناء يوم الجمعة، الذي يعتبر العطلة الأسبوعية، إلى جانب العطلات الرسمية للدولة والخاصة بالاحتفالات القومية والدينية .

من التاسعة صباحا وحتى الخامسة

وأشار البيان إلى أن مصلحة جوازات العباسية تبدأ فى استقبال الجماهير من الساعة 9 صباحاً، وحتى الساعة 5 مساء.

ما هى الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر؟

حددت مصلحة الجوازات من خلال صفحتها الإلكترونية الأوراق المطلوب للحصول على جواز سفر وهى كالتالى:

1- 4 صور شخصية حديثة لمقدم طلب استخراج جواز السفر، على أن تكون بخلفية بيضاء.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي، مع الاطلاع على أصلها.

3- صورة من المؤهل الدراسي، وذلك في حالة إذا كانت المهنة ليست مدونة ببطاقة الرقم القومي.

4- إحضار موقف مقدم الطلب من التجنيد من خلال مستند رسمي، وذلك للذكور فقط.

الرسوم المطلوبة لاستخراج جواز سفر 2023

من ناحيتها، أعلنت الجريدة الرسمية للدولة منذ أشهر مضت، أن رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة وهي مبلغ 505 جنيهات، وهو يشمل كل من الرسوم المقررة، إلى جانب قيمة التكلفة الفعلية لجواز السفر سواء إصدار أو طباعة علامات تأمينه.

تعرف على الخدمات التى تقدمها مصلحة الجوازات بالعباسية 2023

هناك عدد من الخدمات التى تقدمها مصلحة الجوازات بالعباسية وهى كالتالى :

-استخراج جوازات السفر وشهادات التحركات،

-استخراج طلبات الهجرة وطلبات التجنس بجنسيات أجنبية

- استخراج طلبات اكتساب الاجنبية زوجة المصرى الجنسية المصرية

- منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية

- منح تأشيرات دخول الأجانب وإنهاء أوراق اللاجئين التابعين للأمم المتحدة.