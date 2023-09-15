الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كل ما تريد معرفته عن المشروع القومي لإنتاج البنزين بصعيد مصر

تكرير بترول
تكرير بترول

يعد المشروع القومي لإنتاج البنزين بصعيد مصر «عالي الأوكتان» واحدًا من المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز صناعة تكرير البترول وتلبية احتياجات السوق المحلية للبنزين.

المشروع القومي لإنتاج البنزين

المشروع القومي لإنتاج البنزين هو جزء من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي أطلقتها في عام 2016 لتطوير صناعة تكرير البترول في مصر.

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زيادة الإنتاج من الوقود البترولي

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة الإنتاج من الوقود البترولي مثل السولار والبنزين والبوتاجاز، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وضمان توفير هذه المنتجات الحيوية محلياً.

8 مشروعات جديدة باستثمارات 5 مليارات دولار

كما تم تنفيذ 8 مشروعات جديدة في مجال تكرير وتصنيع البترول بتكلفة استثمارية تجاوزت 5 مليار دولار خلال السنوات السابقة، وقد أصبحت هذه المشروعات ذات أهمية كبيرة في تلبية احتياجات السوق المحلية في الأوقات الصعبة والأزمات العالمية.

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تقليل استيراد البنزين من الخارج

من بين هذه المشروعات، يبرز مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتان بمصفاة تكرير أسيوط، هذا المشروع يهدف إلى تقليل استيراد البنزين من الخارج، توفير النقد الأجنبي، وتقليل تكاليف نقل المنتجات البترولية. 

إنتاج 800 ألف طن من البنزين سنوياً

كما يستهدف إنتاج 800 ألف طن من البنزين سنوياً وتأمين احتياجات محافظات الصعيد من المنتجات البترولية، إلى جانب ذلك، يوفر المشروع فرص عمل لأبناء الصعيد ويسهم في تعظيم الاستفادة من موارد المنطقة.

على مساحة 20 فدان

تم تنفيذ المشروع على مساحة 20 فدان، مما يجعله أكبر مجمع بترولي في الوجه القبلي، بتكلفة إجمالية بلغت 450 مليون دولار، يتضمن المشروع وحدات متعددة مثل تنشيط العامل المساعد، وأبراج التقطير، ووحدة معالجة النافتا، ووحدة إنتاج البنزين، ووحدة الازمرة.

وحدة إنتاج النيتروجين

بالإضافة إلى ذلك، يشمل المشروع منطقة للمرافق والخدمات تضم محطة تخفيض الجهد الكهربائي ووحدة إنتاج النيتروجين وضواغط الهواء ووحدة معالجة صرف صناعي وبرج تبريد ومستودعات للتخزين.

يعد هذا المشروع جزءًا من خطط التنمية الاستراتيجية في صعيد مصر ويسهم في تعزيز القدرة على إنتاج البنزين المحلي وتوفير الاحتياجات المحلية.

مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتان بصعيد مصر يمثل خطوة جادة نحو تحقيق استقلالية البلاد في إنتاج الوقود البترولي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

 يشكل هذا المشروع أحد الركائز الأساسية لتنمية صناعة تكرير البترول في مصر وتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية في منطقة الصعيد. 

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