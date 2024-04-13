يتصدر جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 وذلك عقب انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك ورغبة الطلاب وأولياء أمورهم في من كافة محافظات الجمهورية وفقا لمواعيد انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023 - 2024 التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 سيتم الإعلان عنها من خلال مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في كافة محافظات الجمهورية حيث يتم عقد الامتحانات على مستوى المحافظة وفي اللجان التي تم اختيارها مسبقا من خلال لجنة مختصة بذلك.

وأكدت كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني أن اختيار لجان امتحانات الشهادة الإعدادية جاء موافق تماما لتعليمات وزارة الصحة سواء في مساحة اللجنة والتي تساع طلاب وفقا للمسافات الأمنة أو من خلال التهوية الجيدة للفصول والتي تضمن سلامة الطلاب صحيا خلال فترة الامتحانات.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا توضح فيه ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 والتي جاءت كما يلي:-

منع دخول طلاب الشهادة الإعدادية بأجهزة التليفون المحمول أو وسيلة إلكترونية.

تشديد الرقابة على الطلاب داخل اللجان لمنع الغش أو تصوير الأسئلة.

حرمان أي طالب يتم ضبطه في حالة غش أو تصوير ورقة الاجابة ونشرها على جروبات الطلاب من الامتحانات.

الحفاظ على سرية الأسئلة ووضعها في مكان مؤمن داخل الإدارات والمدارس قبل فتح المظاريف وتوزيع الأسئلة على الطلاب.

منع الغش بكل أسالبيه بالقانون.

تأكيد القيم والعادات والتقاليد المصرية المستمدة من التعاليم الدينية.

توسيع المقاعد داخل الفصول لتحقيق التباعد بين الطلاب خلال الجلوس.

ترك مسافة بين كل طالب وطالب.

منع تجمع أولياء الأمور بمحيط لجان الامتحان.

إلتزام الطالب باستخدام أدواته من أقلام وآلة حاسبة.

صعود الطلاب إلى اللجان بشكل منظم من خلال طابور.

خروج الطلاب من اللجان بشكل منظم واحدا تلو الآخر.

التأكد من توفير طفايات الحريق على أن تكون صالحة للاستخدام.

يفضل أن تكون غرفة لجنة النظام والمراقبة مصعبة بالحديد.

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