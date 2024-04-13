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محمد الباز

منوعات

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لطلاب المدارس

موعد امتحانات الفصل
موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 محور تساؤل العديد من الطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حاليا خاصة اقتراب انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لطلاب المدارس 

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديل موعد امتحانات الفصل الثاني 2024 لجميع صفوف النقل، ليصبح موعد امتحانات آخر السنة 2024 لمراحل النقل وطلاب الشهادة الإعدادية، يوم الأربعاء 8 مايو 2024 بدلًا من يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 على أن تستمر الامتحانات حتى يوم 23 من الشهر ذاته.

كما أعلنت  وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2024 ستنطلق قبل إجازة عيد الأضحى، حيث تبدأ يوم الإثنين الموافق 10 يونيو المقبل، بالمواد الغير مضافة للمجموع فيما تبدأ امتحانات المواد المضافة للمجموع من يوم السبت 22-6-2024، وتستمر حتى يوم 20 يوليو 2024، ويمكن الإطلاع على جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.

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تفاصيل جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024.. وتوجيه من وزير التعليم (خاص)

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات 

أوضحت خريطة العام الدراسي للجامعات أن الفصل الدراسي الثاني 2024 ينتهي يوم الخميس 30 مايو المقبل؛ على أن تنطلق امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات في شهر يونيو 2024، بحسب طبيعة الدراسة والامتحانات بالكليات والمعاهد المختلفة.

موعد إجازة آخر العام 2024

وبحسب المواعيد التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، مسبقًا، فإن إجازة آخر السنة 2024 تبدأ لطلاب مراحل النقل والشهادة الإعدادية من يوم 24 مايو 2024، بينما تبدأ لطلاب الثانوية العامة من يوم 21 يوليو 2024.

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موعد امتحانات الصف الثالث الثانوى 2024 وجدول الشعبة العلمية

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات

عدد الطلاب في الجامعات المصرية 

يترقب مايقرب من 3.5 مليون طالبة وطالبة بمختلف المحافظات الكشف عن الجداول والاستعدادات النهائية لموعد امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات والمعاهد المختلفة، خلال الفترة المقبلة، وهو ما أوضحه عدد من رؤساء الجامعات المختلفة مؤكدين أنه بدءًا من الشهر المقبل تجري الكليات المختلفة استعداداتها للامتحانات لنهاية العام الدراسي الجاري، التي من المقرر أن تنطلق خلال شهري يونيو ويوليو وبما يتوافق مع لوائح العمل للكليات.

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