يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمورهم عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات في كافة المواد الدراسية للشعبة الأدبية والعلمية (علوم، رياضة) للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب كافة الشعب العلمية للمواد الأساسية والمواد خارج المجموع حيث من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع، وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024، بالمواد الأساسية.

وجاء الجدول المنظم لسير الامتحانات كما يلي:-

يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية علوم

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

جدول امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضة

يوم السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل

يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاستاتيكا

يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

الأوراق والرسوم المطلوبة لدخول امتحانات الثانوية العامة 2024

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الأوراق والرسوم المطلوبة للتقديم في امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024، وجاءت كالتالي:-

1- تقديم الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة بكافة مشتملاتها.

2- تقديم أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر.

3- تقديم عدد (1) من صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

4- تقديم عدد 3 صور حديثة للطالب مقاس 6×4 على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، ويدون عليها اسم الطالب كاملا أسفل الصورة وخلفها وتختم بخاتم الشعار.

5- تقديم إيصال سداد رسوم دخول الامتحان وقدره 200 جنيه، بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافي للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.

6- يجب أن يوقع الطالب وولي أمره على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة بعدم حيازة المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل اللجنة.

7- تعتمد المدارس الاستمارات الإلكترونية ومشتملاتها.

8- كما يجب أن يسدد الطالب مبلغ 20 جنيها نظير استخراج بيان رسوب للطالب الراسب.

9- وتعمل المدرسة على سداد المبلغ من خلال حوالة بريدية مجمعة لجميع الطلاب الراسبين.

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