موعد امتحانات الصف الثالث الثانوى 2024 وجدول الشعبة العلمية

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات عن "جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024" (علمي وأدبي)، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم "جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024"، ووفقًا للجدول المعلن يتبقى على بدء امتحانات الصف الثالث الثانوي 60 يوما أي نحو شهرين.

موعد بداية امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024

في عام 2024، ستبدأ امتحانات الثانوية العامة في الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 وتستمر حتى السبت الموافق 20 يوليو 2024.

وأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماعه مع طلاب مصر في العاصمة الإدارية، عن تشابه امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 مع العام السابق في عدد الأسئلة ونوعيتها، وسوف تشمل كل مادة دراسية عددًا متساويًا من الأسئلة الموضوعية والمقالية.

توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024

وسيتم توزيع أنواع الأسئلة بنسبة 85% للأسئلة من نوع الاختيار من متعدد، و15% للأسئلة المقالية. وسيتم توزيع الأسئلة حسب مستويات التعقيد والتفكير بنسبة 30% لمستوى معرفي وعقلي بسيط، و40% لمستوى متوسط، و30% لمستوى عالي.

وتم اعتماد أسئلة امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 من بنوك الأسئلة المعتمدة التابعة للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وذلك وفقًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، ضمن إطار امتحان موحد لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية.

توجيهات الوزارة لطلاب الصف الثالث الثانوي 2024

وفقًا لتوجيهات الوزارة، سيتسلم الطلاب كراسة خاصة بهم تحتوي على الأسئلة، بالإضافة إلى كراسة "بابل شيت" للإجابة على الأسئلة المختارة، وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية. وتشير الجداول الزمنية لامتحانات الثانوية العامة لعام 2024 إلى أن الامتحانات التي لا تُحتسب في المجموع ستبدأ قبل عيد الأضحى المبارك 2024. وسيتم إجراء الامتحانات وفقًا لنظام الكتاب المفتوح "open book".

جدول امتحانات الثانوية العامة "الشعبة العلمية" 2024

وتبدأ امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 وفقًا للجداول التالية:

- يوم الإثنين الموافق 10 يونيو: امتحانات التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو: امتحان الاقتصاد والإحصاء.

- تتراوح إجازة عيد الأضحى المبارك من السبت 15 يونيو إلى الخميس 20 يونيو.

- يوم السبت الموافق 22 يونيو: امتحان اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم السبت الموافق 29 يونيو: امتحان الفيزياء.

- يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء.

- يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الجيولوجيا والرياضيات البحتة "جبر والهندسة الفراغية".

- يوم السبت الموافق 13 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة "تفاضل وتكامل".

- يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية "استاتيكا".

- يوم السبت الموافق 20 يوليو: امتحان الرياضيات التطبيقية "الديناميكا".

إقرأ أيضًا: جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لشعبتي علمي رياضة وعلوم والشعبة الأدبية