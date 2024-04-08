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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"التعليم": انتهاء لجنة وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة الشهر الجارى

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اللجنة المنعقدة لوضع أسئلة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، تعمل على قدم وساق.

وأكد المصدر أنه تم توجيه تعليمات لأعضاء لجنة أسئلة اختبارات الثانوية العامة، أن تخاطب أسئلة الامتحانات مستويات جميع الطلبة.

وشدد المصدر على أن الامتحانات ستكون متفقة مع معايير المركز القومي للامتحانات، مؤكدًا أنه من المقرر أن تنتهي اللجنة من وضع الأسئلة خلال الشهر الجاري. 

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يذكر أن وزارة التربية والتعليم، حددت شكل وطبيعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، على أن تعتمد الأسئلة على قياس فهم نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى لطلاب الصف الثالث الثانوى العام، مؤكدة أن أسئلة الامتحان ستقيس جميع مستويات الطلاب القدرات البسيطة والمتوسطة والعليا وسوف تفرز الطلبة وفق مستوياتهم المختلفة.

 وأوضحت أن صياغة الأسئلة ستكون واضحة خالية من أي أخطاء لغوية أو فنية، مشددة على أنه يتم مراجعتها أكثر من مرة بعد سحبها من بنك الأسئلة وقبل طباعتها، موضحة أن كل سؤال من الأسئلة الاختيارية والتي تمثل 85% لكل مادة سيتم وضع 4 بدائل عليه وهذه البدائل تخاطب الفهم والتحليل والتفكير وليس الحفظ والتلقين، قائلة: الأسئلة تكون منتجة للإجابات بأسلوب تربوى يتوافق وأهداف التقييم في الثانوية العامة.

وشددت الوزارة على أن الأسئلة المقالية والتي تمثل 15% من درجة كل مادة ستكون إجاباتها قصيرة لتناسب طبيعة التصحيح الإلكتروني، مضيفة أن التصحيح الإلكتروني للأسئلة المقالية يتم من خلال أعضاء هيئة تدريس على التابلت ومن ثم الإجابات تكون قصيرة تشمل كتابة عدد قليل من السطور، حسب المطلوب من السؤال، ويحصل الطالب على درجات على جميع خطوات الإجابة وليست النتيجة النهائية طالما أن هذه الخطوات صحيحة وعلمية ومرتبطة بموضوع السؤال.

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وأشارت الوزارة إلى أن الأسئلة تشمل جزئيات المنهج الدراسى، حيث إن لكل موضوع أو وحدة دراسية نواتج تعلم مختلفة عن باقى الدروس ومن ثم سيكون هناك تنوع في الأسئلة بشكل يخدم جميع النواتج المستهدف قياسها في الامتحان.

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