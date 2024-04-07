الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

التعليم تنهى جدل المطالبات بنماذج استرشادية للثانوية العامة 2024

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

علق مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مطالبات أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة بنماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٣٤.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أنه لا داعي لعمل نماذج استرشادية لشكل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، لأن مواصفات الامتحان هذا العام كما هي العام الماضي، بدون تغيير.

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وقال المصدر: بما أن مواصفات الامتحان كما هي دون تغيير عن العام الماضي، فلا داعى لتوفير نماذج لشكل الأسئلة جديد، ويمكن الاستعانة بنماذج العام الماضي.

وكانت أكدت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة، ستكون متفقة مع مواصفة الاختبارات التي تم تحديدها من قبل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، مشددة على أن الأسئلة سوف تخاطب جميع المستويات المعرفية للطلاب وتفرز قدراتهم التحصيلية المرتبطة بالمنهج الدراسى، لافتة إلى أن الأسئلة تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق.

وحددت وزارة التربية والتعليم، تعليمات تعامل الطالب مع ورقة الأسئلة أثناء أداء الامتحانات، مشددة على أنه يجب التأكد من كتابة الطالب لبياناته كاملة وبطريقة صحيحة أعلى ورقتي الإجابة قبل البدء في الإجابة عن أسئلة الامتحان، والتأكد من عدد أسئلة كراسة الامتحان في كل مادة، حيث تحتوى كراسة أسئلة امتحان مادة اللغة العربية على 55 سؤالا منها 4 أسئلة مقالية يتم الإجابة عليها في ورقة الإجابة المخصصة لها، كما يجب التأكد من أن عدد صفحات كراسة امتحان اللغة العربية 28 صفحة بخلاف الغلاف، وأيا التأكد من تسلسل ترقيم الأسئلة، ومن عدد صفحات كراسة الامتحان، فهي مسئولية الطالب، وفى حالة عدم تطابق عدد الأسئلة أو صفحات كراسة الإجابة يطلب من المراقب أو الملاحظ تغيير الورقة.

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وأكدت الوزارة على أنه زمن الإجابة إما 3 ساعات للمواد مثل اللغة العربية والإنجليزية والفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع، ومواد أخرى زمن الامتحان ساعتين فقط منها فروع مادة الرياضيات، كما يجب على الطالب قراءة السؤال بعناية، التفكير فيه جيدا قبل البدء في إجابته واستخدم القلم الجاف الأزرق فقط في الإجابة، كما يمنع الكشط أو استخدام المزيل عند الإجابة عن الأسئلة والقيام بتظليل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا لكل سؤال بالقلم الجاف، مع اختيار إجابة واحدة فقط لأنه عند اختيار إجابتين أو أكثر يفقد الطالب درجة السؤال.

وشددت الوزارة على أنه لا يعتد بإجابة أسئلة الاختيار من متعدد والتي تمثل 85% بكل مادة والأسئلة المقالية والتي تمثل 15% في كراسة الأسئلة، كما نبهت الوزارة على الطالب بالتأكد من تطابق رقم السؤال في ورقة أسئلة الاختبار مع نفس الرقم في ورقة الإجابة " البابل شيت.

نماذج استرشادية أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة كراسة امتحان اللغة العربية امتحانات الثانوية العامة أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة

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