الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

فتح باب التقديم للمدارس اليابانية للعام الدراسى المقبل منتصف أبريل

المدارس
المدارس

أعلنت المدارس المصرية اليابانية أنه سيتم فتح باب التقديم للعام الدراسي المقبل 2024/2025، للطلاب الجدد "مرحلة رياض الأطفال"، والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، منتصف أبريل الجاري 2024.

وأشارت المدرسة، خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أنه لا توجد تحويلات مباشرة.

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وأوضحت المدارس المصرية اليابانية أن القبول بالمدارس المصرية اليابانية للأكبر سنًا وحسب الكثافة المتاحة بالمدارس، مشيرة إلى أن التقديم سيكون متاحًا إلكترونيًا عبر موقع المدارس المصرية اليابانية.

سن القبول بالمدارس المصرية اليابانية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن سن القبول بالمدارس المصرية اليابانية، وتكون كالتالي:

- سن التقدم للمستوى الأول رياض أطفال 4 حتى 5 سنوات عدا يوم واحد.

- المستوى الثاني رياض أطفال 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم واحد.

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- الصف الأول الابتدائي 6 سنوات- 7 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الثاني الابتدائي 7 سنوات- 8 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الثالث الابتدائي من 8 سنوات حتى 9 سنوات عدا يوم واحد.

- تحتسب سن الطفل المتقدم حتى 1 أكتوبر 2024 من واقع شهادة الميلاد.

المدارس المصرية اليابانية مرحلة رياض الأطفال موقع المدارس المصرية اليابانية وزارة التربية والتعليم رياض اطفال

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