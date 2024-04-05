الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اختتام الدورة الرمضانية لكرة القدم للمرحلة الإعدادية.. وفوز فريق محافظة الأقصر بالكأس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بممارسة جميع الأنشطة الرياضية مما يساهم في بناء اللياقة البدنية والذهنية والصحية للطلاب واكتشاف المواهب ورعايتها، اختتمت الوزارة الدورة الرمضانية لكرة القدم بنين للمرحلة الإعدادية 2024 بمشاركة  ١٦ محافظة والتي تم تنظيمها خلال الفترة من ١ إلى ٤ إبريل الجاري.

وقد جاءت هذه الدورة الرمضانية تحت إشراف ومتابعة الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وتنفيذ الإدارة العامة للتربية الرياضية بقيادة الدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة.

خطوة جديدة من وزارة التعليم لدعم جيل رواد الأعمال


وأقيمت الدورة الرمضانية لكرة القدم بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية، حيث تم تقسيم المحافظات إلى أربع مجموعات تضمنت المجموعة الأولي محافظات ( القاهرة / شمال سيناء / الفيوم / بورسعيد)، وتضمنت المجموعة الثانية محافظات (القليوبية / الدقهلية / المنوفية / قنا)، أما المجموعة الثالثة فضمت محافظات (المنيا / الشرقية / كفر الشيخ / الاقصر)، أما المجموعة الرابعة فتضمنت محافظات ( الغربية /البحيرة / دمياط / الإسكندرية).

وقد جاء في الترتيب الأول في المجموعة الأولي محافظة القاهرة، أما الترتيب الثانى فقد جاءت فيه محافظة بورسعيد، وبالنسبة للمجموعة الثانية، جاءت محافظة القليوبية في الترتيب الأول، وحصلت محافظة الدقهلية على الترتيب الثانى، وبالنسبة للمجموعة الثالثة فقد جاء في الترتيب الأول محافظة الأقصر،  والترتيب الثاني كفر الشيخ، أما المجموعة الرابعة فقد جاءت محافظة البحيرة في الترتيب الأول والإسكندرية في الترتيب الثانى.

txt

التعليم تعلن مواعيد بطولة الجمهورية للسباحة (مستند)

ووفقا لإعلان نتائج الدورة الرمضانية، فقد فازت محافظة الأقصر بالمركز الأول، ومحافظة القليوبية بالمركز الثاني، ومحافظة القاهرة بالمركز الثالث، ومحافظة الدقهلية بالمركز الرابع.

وفى كلمتها، في ختام البطولة، رحبت الدكتور إيمان حسن بجميع الفرق المشاركة وتوجهت بالشكر إلي الطلاب والموجهين والمشرفين على المشاركة الفعالة، مؤكدة أن جميع الطلاب فائزون، ولا يوجد فريق خاسر، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو توطيد أواصر التعاون والإخاء بين الطلاب واكتشاف المواهب. وقد تم تكريم الفرق الفائزة وتسليمهم الميداليات، وتسليم كأس الدورة لمحافظة الأقصر.

للتربية الرياضية الدورة الرمضانية اللياقة البدنية للأنشطة الطلابية كأس الدورة محافظة الأقصر

مواد متعلقة

ملخص الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل الكبير اوي الجزء ال 8

موعد عرض الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي

مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن.. ملخص الحلقة 24

للعام المقبل.. رفع رسوم استخراج كارنيه التأمين الصحي لطلبة المدارس لـ10 جنيهات

خطوة جديدة من وزارة التعليم لدعم جيل رواد الأعمال

موعد إعادة مسلسل الكبير أوى 8 لـ أحمد مكى الحلقة 24

التعليم تعلن مواعيد بطولة الجمهورية للسباحة (مستند)

وزير التعليم: نُخطط لاستحداث مادة "الوعى الوطنى" للثانوية العامة

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

زلزال عنيف يضرب نيويورك.. وإيقاف جلسة مجلس الأمن بعد اهتزاز القاعة (فيديو)

إمام عاشور يكشف هل مازال زملكاوي؟

إمام عاشور: "جمهور الأهلى سامحنى.. ودلوقتى بيقولولى ابن النادى"

إمام عاشور لـ"ع المسرح": لم أفكر بنسبة 1% بشأن انضمامى للأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

صور

تخفيضات وإقبال على السلع وكعك العيد

أجواء رمضان بحارة درويش

ليالى رمضان فى المعز

محطة تل أبيب

المزيد

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية

أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب فى غزة لإنقاذ نفسه

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفًا وتجويعًا