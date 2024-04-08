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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي حلقة 28 رمضان 2024

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى 8

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي حلقة 28 رمضان 2024، ارتفعت معدلات البحث الان، عبر محركات البحث جوجل من محبي ومشاهدي المسلسل الكوميدي، خلال شهر رمضان وهو الكبير أوي، لمتابعة حلقة امس، لمن فاتته المشاهدة، حيث يشهد المسلسل نسب عالية من المشاهدة يوميا منذ بداية الشهر الفضيل.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي حلقة 28 رمضان 2024

يعرض في التقرير التالي "الدستور" موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي حلقة 27 رمضان 2024 لجميع محبي ومشاهدي ومتابعي المسلسل، لمن فاتته حلقة أمس، الأحد. والتي جاءت كما يلي:-

عادت الحلقة الثامنة والعشرون من المسلسل في تمام الساعة الـ3 فجرًا، كما تعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، لمن فاتته مشاهدتها.

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي ، يعرض مسلسل الكبير أوي 8 على ما يلي:-

- قناة on.

on drama.-

-منصة watch it

قصة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن 

وتدور أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، أبرز أحداث الجزء الثامن لمسلسل الكبير اوي، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين.

كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:-

مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 28| محمود الليثي سفير دولة أميجوس يبحث عن مقر للسفارة

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 28|محاولات لاغتيال سفير أميجوس بفندق المزاريطة

(أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، وضيوف الشرف أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي.

كما وجد المسلسل اعجاب كبير من المشاهدين خلال الـ7 اجزاء الماضيين، مما دفع ابطال المسلسل لاستكمال القصة بالجزء الثامن.

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