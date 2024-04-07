الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 28|محاولات لاغتيال سفير أميجوس بفندق المزاريطة

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

تصدر مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 28 تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية. 

وبحث الجمهور بشكل مكثف عن تفاصيل َأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة  28.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم أبرز أحداث الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 28

وشهدت أحداث اليوم الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي 8 مفارقات كوميدية حيث تنشب خناقة بين الكبير بلوجر شهير وزوجته حاولوا الحصول على غرفة في فندق المزاريطة مجانا مقابل الترويج للفندق. 

وعلى جانب آخر، نشب خلاف حاد بين جوني وهجرس بعد أن اقنع الاخير السياح بنزول الترعة بأنابيب الغاز بدل من أدوات الغطس. 

فيما بدأ جونى الإشراف على العمال في الفندق ويتحدث مع هجرس على ملابس العمال وجاءت فتاة  أجنبية غاية في الجمال تطلب غرفة بالفندق للنزول فيها ويعجب بها كلا من ايهم وهجرس وجوني ويحاولون مساعدتها ويخبرها جونى أن الفندق لا يوجد به أي غرفة خالية ولكن من الممكن أن تنزل في غرفته وبعد أن صعدت الفتاة الي الغرفة صعد خلفها ايهم وجوني وهجرس لعرض خدماتهم ولكنها قامت بطردهم وعقب خروجهم من غرفتها أخرجت قنبلة ومسدس لاغتيال سفير اميجوس الذي يقين في نفس  الفندق ويجسد دوره الفنان محمود الليثي

مواعيد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 28

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 28 بشكل حصري غدًا عبر قنوات ON ويتم عرض العمل على النحو التالي:

ON العامة:

العرض الأول عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق.

الإعادة الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

ON drama

العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.

قصة مسلسل الكبير أوي 8


وتدور أحداث الحلقات القادمة في فقرات كوميدية مهمة في المسلسل، حيث تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي" ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية، كما يعيد حزلقوم دكريات برنامج من سيربح المليون. 

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير  الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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