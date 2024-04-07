الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير أوي 8 أحداث الحلقة 28.. مشاجرة بين الكبير وبلوجر شهير

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

مع اقتراب الموسم الثامن من مسلسل الكبير أوي من نهايته تصدر العمل قائمة الأكثر بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وزاد البحث بين الجمهور عن تفاصيل وأحداث الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8 حيث يتشوق الجمهور لمعرفة ما سيحدث عقب تحويل جوني والكبير الدوار إلى فندق سياحي. 

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن تفاصيل الحلقة 28

وخلال هذا التقرير نرصد لكم، أبرز أحداث الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8. 

حدثت مشاجرة بين الكبير وبلوجر شهير داخل دوار العمودية بعد أن حول الكبير الدوار إلى فندق المزاريطة خلال أحداث الحلقة الثامنة والعشرين والذى يعرض على قناة On بشكل حصري خلال شهر رمضان وحضر للفندق بلوجر شهير وزوجته  لحجز غرفة مقابل الترويج للفندق ولكن دخل الكبير معهم في خناقة ثم أقنعته زوجته مربوحة بالموافقة حتى يروجوا للفندق ويأتي النزلاء أكثر وأكثر وتكون له دعاية كبيرة.

كما دخل جونى في خناقة كبيرة مع هجرس بعد أن ترك النزلاء الأجانب يغطسون في الترعة بأنابيب غاز بدل من أدوات الغطس وهو ما تسبب في اختناق أحد الأجانب وعنفه جونى بشدة. 

موعد عرض وإعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 28

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 28 بشكل حصري  عبر قنوات ON ويتم عرض العمل على النحو التالي:

ON العامة:

العرض الأول عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق.

الإعادة الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

ON drama

العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.

مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعة والعشرون

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة التاسعة والعشرون غدا على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024 بشكل حصري على قنوات.

قناة ON العامة 

قناة ON drama 

منصة watch it 

مسلسل الكبير أوي 8 لـ "أحمد مكي" ملخص الحلقة 27

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قصة مسلسل الكبير أوي 8

وتدور أحداث الحلقات القادمة في فقرات كوميدية مهمة في المسلسل، حيث تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي" ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير  الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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