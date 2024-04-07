الأحد 07 أبريل 2024
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فن

تتر مسار إجباري في المقدمة.. مصر تتصدر قائمة الدول الأكثر استماعًا خلال رمضان

الأكثر استماعًا في
الأكثر استماعًا في شهر رمضان

أعلنت أحد المنصات الموسيقية عن أفضل تترات المسلسلات وبرامج البودكاست التي جذبت المستمعين في مصر خلال هذا الوقت الخاص من السنة، حيث تلعب الموسيقى وبرامج البودكاست دوراً أساسيا في شهر رمضان هذه السنة على الصعيد الترفيهي.

وشهدت مسلسلات الدراما في رمضان تنوعًا ملحوظًا ومزيجًا مميزًا من الموسيقى عكست التنوع الثقافي والمجتمعي، حيث شهدت زيادة واضحة في أغاني المهرجانات التي احتلت مركزًا مرموقًا في بعض مسلسلات  الدراما الرمضانية التلفزيونية هذا الموسم.

قائمة النترات الأكثر استماعا

وتصدرت القائمة أغنية "اتنين بمقام ملايين" لعصام صاصا بزيادة في الاستماع بنسبة 285٪ خلال الأسبوع الأخير من عرض مسلسل مسار إجباري، في قائمة أكثر الأغاني  استماعًا في رمضان. 

وظهرت أغاني المهرجانات بشكل قوي في شهر رمضان، سواء من خلال الموسيقى التصويرية الرسمية لبعض مسلسلات رمضان الأكثر شعبية أو من خلال تضمينها في المشاهد الرئيسية.

على صعيد البودكاست، كانت مصر الدولة التي استمع الجمهور فيها إلى أكبر عدد من البودكاست خلال رمضان مقارنة بباقي دول المنطقة. وكانت أنواع البودكاست المفضلة لهم خلال شهر رمضان هي الصحة واللياقة البدنية والمجتمع والثقافة والفنون والخيال والكوميديا. كان الاستماع الأعلى خلال شهر رمضان للمصريين هو فنجان مع عبد الرحمن أبو مالح، وبودكاست تنفس، وكنبة السبت.

فيما يلي القائمة الكاملة لأهم ما استمع إليه المصريون خلال الشهر الكريم:

تترات المسلسلات الأكثر استماعًا خلال رمضان:

-عصام صاصا - "اتنين بمقام ملايين"
-مسار إجباري و طارق الشيخ - "مخبيلنا ايه يا دنيا (موال طارق) " 
-حمزة نمرة - "سر إلهي" 

-آحمد شيبة - "إبن ابوه"
-وائل الفشنى - "سمعت صوتا" 
-أحمد وحيد، اكرم حسني، لاڤينيا نادر - "بابا جه"
-مُسلِم - "هتحارب مين" 
-ريهام حجاج, آوكا، مسلم - "تتر مسلسل صدفة"
-إليسا - "أنا مش صوتك"

برامج البودكاست الأكثر استماعًا على Ramadan Hub:
فنجان مع عبد الرحمن أبومالح
بودكاست تَنفَّسْ
كنبة السبت
جحا
هدوء
بودكاست آبجورة
مسلسل شقة خالتو
ألف ليلة وليلة
ABtalks
مسلسل الحبيبة الثلاثة

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