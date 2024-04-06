السبت 06 أبريل 2024
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فن

مسلسل الكبير أوي 8 أحداث الحلقة 27

جريدة الدستور

تصدر مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 27 تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية. 

وبحث الجمهور بشكل مكثف عن تفاصيل َاحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 27.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم أبرز أحداث الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن.


مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن تفاصيل الحلقة 27

دارت أحداث الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8 في إطار كوميدي حيث التقي جوني وهجرس بقهوة المزاريطة وكشف جوني لهجرس عن غضبه من الكبير بسبب رفضه إعطائه الأموال التي طلبها منه ليؤكد هجرس له أن الكبير عنده حق فيما فعله، خاصة وأن جوني صرف ورثة بالكامل في أشياء غريبة ومشاريع واهية. 

وقال جوني لهجرس إنه بحث أكثر من مرة عن فرصة عمل ولكنه لم يجد أي عمل يناسبه. 

وبدأ جوني في التخطيط لأمر ما وهو  تأجير غرفة  بالدوار لكسب المال، وقام بنشر إعلان عبر الإنترنت ليجد في نفس التوقيت رسائل كثيرة تطلب النزول في الغرفة من الأجانب مقابل مبالغ كبيرة. 

وبالفعل يقوم جوني لتأجير احد الغرف في الدوار دون علم الكبير. 

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 27

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 27 بشكل حصري غدًا عبر قنوات ON ويتم عرض العمل على النحو التالي:

ON العامة:

العرض الأول عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق.

الإعادة الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

ON drama

العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.

 

مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة والعشرون

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة الثامنة والعشرون على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024 بشكل حصري على قنوات.

قناة ON العامة 

قناة ON drama 

منصة watch it 

 

قصة مسلسل الكبير أوي 8


وتدور أحداث الحلقات القادمة في فقرات كوميدية مهمة في المسلسل، حيث تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي" ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

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أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير  الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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