السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

سارة الشامي: "الحشاشين" أضاف ليّ الكثير.. وشخصية "نورهان" أرهقتني نفسيًا

سارة الشامي
سارة الشامي

أعربت الفنانة سارة الشامي، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "الحشاشين" أمام النجم كريم عبدالعزيز، مشيرة إلى أنها فخورة بالمشاركة ضمن أبطال العمل الذي يعتبر مشروع درامي متكامل وملحمة تاريخية. 

وقال "الشامي"، إن المسلسل أضاف لها الكثير على المستوى الفني والشخصي، لافتة إلى أن شخصية "نورهان" التي تقدمها خلال أحداث "الحشاشين" أرهقتها نفسيًا؛ لأنها شخصية صعبة للغاية مرت بالعديد من مراحل الانفعالات المختلفة والصراعات النفسية التي أثرت عليها طوال التصوير. 

ولفتت سارة الشامي، إلى أنه رغم صعوبة الشخصية إلّا أنها استمتعت جدًا بالعمل في مسلسل "الحشاشين".

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

تعرض حلقات الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 23 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين لقصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادتها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هي شخصية حسن الصباح، التى تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

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