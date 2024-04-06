السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

وليد سعد يعود للغناء بعد غياب 17 عاما بـ "اللي فارق فارق"

وليد سعد
وليد سعد

يستعد الملحن والنجم وليد سعد لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "اللي فارق فارق" تنتمي إلى طبيعة الأغاني الدرامية، ومن المقرر طرحها في موسم العيد المقبل، وتحمل عدد من المفاجئات، ويراهن عليها بقوة، وتعيده إلى الساحة الغنائية بعد غياب أكثر من 17 عاما منذ تقديم أغنيته الشهيرة "كل ذنبي" التي حققت نجاح كبير وقت طرحها عام 2007، وكانت نقلة مهمة في مشواره الغنائى، وشوق سعد  جمهوره ببرومو الأغنية على صفحة الإنستجرام.
 

تفاصيل البوم وليد سعد 

من ناحية أخرى يستعد وليد سعد لتحضير ألبوم غنائي ويشمل عدد من الأغانى مع كبار الشعراء والموزعين والملحنين.

الملحن وليد سعد ألحانه تركت بصمة كبيرة، وتعاون في مشواره الغنائى مع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي من أجيال مختلفة بدءًا من وردة وعمرو دياب وتامر حسني وحماقي والجسمي وأصالة وراغب علامة وفضل شاكر وآمال ماهر ولطيفة وصابر الرباعي وحكيم وهشام عباس وحمادة هلال وإيهاب توفيق ونوال الزغبي وسميرة سعيد وغيرهم بكثير من كبار المطربين.

وكانت آخر أغانى النجم وليد سعد دويتو جمعه بالنجمة جنات تتر مسلسل بخط الإيد بطولة الفنان أحمد رزق وحملت الأغنية اسم بطلة حدوتك.

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