غادة عبدالرازق تنتهي من تصوير "صيد العقارب".. اليوم

تنتهي النجمة غادة عبد الرازق من تصوير آخر مشاهد مسلسلها الرمضاني "صيد العقارب" اليوم الأحد، في اللوكيشن الرئيسي للعمل.

ويرفع المخرج أحمد حسن شعار الفركش مساء اليوم بعد أكثر من 3 أشهر تصوير.

ومن المقرر أن يحتفل نجوم وأبطال المسلسل بانتهاء التصوير بحضور جميع الأبطال.

وحقق مسلسل "صيد العقارب" نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق أولى حلقاته على شاشة قنوات cbc خلال شهر رمضان الجاري.

ويعرض المسلسل الساعة الـ7:30 مساءً عبر قناة cbc، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في الـ 9:30 مساء، من خلال cbc دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية watch it.



ويعاد عرض الحلقة من المسلسل في اليوم التالي في تمام الساعة الـ 1:45 صباحًا، وأيضًا لها إعادة في تمام الساعة الـ 2:45 مساءً عبر قناة سي بي سي دراما، ويمكن مشاهدتها أيضا عبر المنصة الرقمية watch it.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

ابطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.