لم يفصله عنا سوى بضع أيام ينتظر عشاق الدراما، وكذلك جمهور النجمة غادة عبد الرازق عودة قوية لها من خلال مسلسلها "صيد العقارب" خلال شهر رمضان 2024 الذي يحل بعد أيام إذ أنه من المقرر عرض المسلسل في الشهر الكريم.

مسلسلات رمضان 2024.. القنوات العارضة لمسلسل صيد العقارب

ومن المقرر أن يعرض مسلسل صيد العقارب للنجمة غادة عبد الرازق حصرياً على قناة CBC ومنصة Watch it ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسلات رمضان 2024 ..موعد عرض مسلسل صيد العقارب

أما عن موعد عرضه، فمن المقرر أن يعرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024، ومسلسل صيد العقارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 ينتمي إلى المسلسلات التي تعرض على 15 حلقة فقط، وهو ما يبشر بتحقق إيقاع سريع للأحداث.

ويتميز مسلسل صيد العقارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 بالإثارة والتشويق، إذ يدور حول تجارة سم العقارب، وذلك من خلال الطبيبة عايدة التي تجسد دورها النجمة "غادة عبد الرازق" وهي طبيبة تعمل في مجال استخلاص السموم من العقارب، كما تظهر عايدة “غادة عبد الرازق” بأنها في الوقت نفسه سيدة أعمال ناجحة في مجال الأعمال التجارية، إلا أنها تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال، كما تدخل في صراعات كبيرة للدفاع عن أبيها الذي تعرض للإيذاء من قبل البعض.

أبطال مسلسل “صيد العقارب”

أما عن أبطال مسلسل "صيد العقارب" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 الذين يشاركون النجمة غادة عبدالرازق البطولة هم:

الفنانة غادة عبد الرازق.

الممثلة منال سلامة.

الفنان أحمد ماهر.

الممثل رياض الخولي.

الممثلة صفاء جلال.

الممثلة سامية عاطف.

الفنان مجدي بدر.

كذلك الممثل ميار الغيطي.

الممثل عماد صفوت.

الممثلة سامية عاطف.

الفنان محمد علي رزق.

الممثل أحمد جمال سعيد.

الممثلة مي القاضي.

الفنان عزوز عادل.

الممثل أحمد ماجد.

وكانت قد روجت منصة Watch it الرقمية لـ مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وذلك حصرياً على قناة CBC ومنصة Watch it، ومسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.