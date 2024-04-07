محمد شاهين: watch it من أهم المنصات الموجودة على الساحة

حقق مسلسل "لحظة غضب" نجاحًا كبيرًا عبر منصة watch it خلال النصف الأول من شهر رمضان الجاري.

وأعرب بطل العمل محمد شاهين في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن سعادته بردود الأفعال حول المسلسل التي كانت جميعها إيجابية.

وأضاف أنه لم يكن متخوفًا من فكرة عرض العمل على منصة خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن منصة watch it أصبحت من أهم المنصات الإلكترونية الموجودة على الساحة حاليًا، وأثبتت أنها قادرة على تقديم دراما متنوعة أسهمت في جذب الجمهور فالمحتوى المقدم على المنصة جيد جدًا ومختلف مضيفًا أن المنصة أصبحت من أكثر المنصات شهرة واوسعها انتشارًا بين الجمهور فكل أعمالها أصبحت تريند وحديث للجمهور.

ولفت إلى أن المنصات أصبحت عنصر جذب للجمهور بشكل كبير، خاصة الشباب والمستقبل أصبح للديجيتال، مؤكدًا أن العمل الجيد المخدوم دراميًا وفنيًا يفرض نفسه أيًا كان وجهة عرضه.

قصة مسلسل لحظة غضب

تدور أحداث مسلسل لحظة غضب في إطار الإثارة والتشويق والغموض، وأثار العمل ضجة كبير قبل عرضه بسبب البوسترات الدعائية له، والتي ظهرت خلال بطلة العمل بملامح حادة ومخيفة وأمامها قالب كعك، والعمل مكون من 15 حلقة، ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجآت.

وتجسد صبا مبارك خلال أحداث مسلسل لحظة غضب دور شيف في أحد الفنادق الكبري تعاني من الأزمات والمواقف بعد اختفاء زوجها بشكل مفاجئ دون أي مبررات.

أبطال مسلسل لحظة غضب

يشارك في بطولة مسلسل لحظة غضب، الكثير من نجوم الفن وذلك أمام النجمة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، منة المصري.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجنايني بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عبدالعزيز النجار.