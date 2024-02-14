الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| أبطال مسلسل لحظة غضب بـ"لوك" جديد في الشهر الكريم

علي قاسم
علي قاسم

يظهر أبطال مسلسل لحظة غضب في ماراثون مسلسلات رمضان 2024  بـ"لوك" جديد، ليشارك العمل الفني ضمن مسلسلات شهر رمضان 2024، وهو من بطولة الفنانة صبا مبارك، الذي يعرض لها حاليًا مسلسل “بين السطور” وتصدرت من خلاله محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة “جوجل”، ويشاركها عدد كبير من النجوم من بينهم “علي قاسم”، ومحمد شاهين.

أبطال مسلسل لحظة غضب

وظهر الفنان علي قاسم بشكل جديد ومختلف تمامًا غير الذي اعتاد عليه جمهوره في الظهور به عبر شاشات التلفزيون تحديدًا في مسلسل لحظة غضب ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2024، حيث كشف الكواليس عن اللوك الذي سيظهر به وهو صاحب شعر طويل، لتتغير شخصيته بعيدًا عن الشاب الهادئ الرومانسي.

أما الفنان محمد شاهين فيظهر بشكل جديد وهو يرتدي نظارته الخاصة والتي تغير من شخصيته، بالإضافة إلى الفنانة ناردين فرج التي غيرت ستايل قصة شعرها التي ظهرت بها في أكثر من عمل فني مؤخرًا في “بين السطور” و"صوت وصورة".

 أبطال مسلسل لحظة غضب بـ"لوك" جديد في الشهر الكريم
 أبطال مسلسل لحظة غضب بـ"لوك" جديد في الشهر الكريم
 أبطال مسلسل لحظة غضب بـ"لوك" جديد في الشهر الكريم
 أبطال مسلسل لحظة غضب بـ"لوك" جديد في الشهر الكريم

مسلسل لحظة غضب

ويعتبر مسلسل لحظة غضب أحدث أعمال منصة WATCH IT الرقمية والمقرر عرضه عبر المنصة خلال شهر رمضان المقبل.

“لحظة غضب” يشارك في بطولته بجانب النجمة صبا مبارك كل من الفنان محمد شاهين، والفنان على قاسم، وعدد كبير من الفنانين، ومن المقرر أن يشارك عدد من ضيوف الشرف.

ويواصل صناع وأبطال مسلسل “لحظة غضب" في الوقت الحالي تصوير مشاهد وأحداث المسلسل والمكون من 15 حلقة فقط على قدم وساق وذلك لسرعة الانتهاء من أولى حلقاته الأيام المقبل تمهيدا لجاهزيه العمل لعرضه للجمهور بموسم رمضان المقبل.

وطرحت منصة watch it البوستر التشويقي الأول لمسلسل" لحظة غضب" واتسم البوستر الدعائي الأول للمسلسل بالتشويق والغموض.

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