الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تأكيدًا لـ "الدستور".. شيري عادل تعلن انفصالها عن طارق صبري

شيري عادل وطارق صبري
شيري عادل وطارق صبري

أعلنت الفنانة شيري عادل  خبر انفصالها عن زوجها “طارق صبري” وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام” عن طريق خاصية الاستوري.

 

أسباب انفصال الفنانة شيري عادل عن زوجها 

وحدث الانفصال بين الفنانة شيري عادل وزوجها الفنان طارق صبري؛ نتيجة عدد من الخلافات الأسرية، خاصًة أن الطرفين تزوجا سريعًا، وجاء الموضوع مفاجأة لهما كما تحدثت "شيري" من قبل في برنامج "صاحبة السعادة"، وعلى الرغم من حدوث الزواج سريعًا، إلا أنها اعتبرته "أعظم انتصاراتها".

 

 

وكان الدستور، نشر في شهر نوفمبر من العام الماضي، خبرا يفيد بانفصال الفنانة شيري عادل عن زوجها الفنان طارق صبري، وذلك وفقًا لمّا أكدته مصادر مطلعة من الطرفين.

 

وفي سياق متصل، تعمل الفنانة شيري عادل على تصوير أجدد أعمالها الدرامية، الذي يأتي بعنوان "الوصفة السحرية"، والذي من المقرر عرضه في ديسمبر المقبل خارج السباق الرمضاني المقبل 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن الموسم الشتوي، وهو مكون من 45 حلقة.

 

خبر انفصال شيري عادل الذي نشره الدستور في شهر نوفمبر الماضي من عام 2023.

 

 

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