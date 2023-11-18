السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحقيقة الكاملة لانفصال شيري عادل وطارق صبري

شيري عادل وطارق صبري
شيري عادل وطارق صبري

حقيقة انفصال الفنانة شيري عادل وطارق صبري من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية منذ عدة أيام مضت،  وذلك عقب موقف مفاجئ من الفنانة شيري عادل، قررت حذف جميع صورها التي جمعتها بزوجها الفنان طارق صبري، وهو الأمر الذي أثار دهشة الجميع خاصًة متابعي الثنائي.

حقيقة انفصال الفنانة شيري عادل وطارق صبري

فضل النجم المتألق طارق صبري  الخروج عن صمته وبرر الموقف بأنها مشكلة تقنية حدثت في الحساب الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، ليوضح حقيقة انفصال الفنانة شيري عادل وطارق صبري إلا أن شيري فضلت عدم الحديث عن الموضوع خاصًة أن الفنان طارق صبري ظل محتفظ بصورهما سويًا.

ودون سابق إنذار، حذف الفنان طارق صبري، مساء أمس جميع الصور الرومانسية التي جمعت  يسنه وبين زوجته الفنانة شيري عادل، ورفض الحديث عن الموضوع نهائيًا، معللًا بأنها أيضًا مشكلة تقنية في حسابه الرسمي على موقع "انستجرام".

انفصال شيري وطارق حديث السوشيال ميديا 

وعلم "الدستور" من مصادره المقربة منهما أن الفنانة شيري عادل وزوجها الفنان طارق صبري وقع بينهما انفصال، إلا أن الثنائي فضل عدم الحديث في الوقت الحالي أو الإعلان حتى لا تتأثر أعمالهم الفنية خاصًة أن الانفصال تم منذ حوالي شهر وقت عرض حكاية "ما تيجي نشوف"، التي كان بطلها الفنان طارق صبري.

أسباب انفصال الفنانة شيري عادل عن زوجها 

وحدث الانفصال بين الفنانة شيري عادل و زوجها الفنان طارق صبري نتيجة عدد من الخلافات الأسرية، خاصًة أن الطرفين تزوجا سريعًا وجاء الموضوع مفاجأة لهما كما تحدثت "شيري" من قبل في برنامج "صاحبة السعادة"، وعلى الرغم من حدوث الزواج سريعًا إلا أنها اعتبرته "أعظم انتصاراتها".

حقيقة انفصال شيري عادل وطارق صبري

الحكم في دعوى الإفراج عن شيري هانم وزمردة.. 28 أكتوبر 

وفي سياق متصل، تعمل الفنانة شيري عادل على تصوير أجدد أعمالها الدرامية، الذي يأتي بعنوان "الوصفة السحرية"، والذي من المقرر عرضه في ديسمبر المقبل خارج السباق الرمضاني المقبل 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن الموسم الشتوي، وهو مكون من 45 حلقة.

اقرأ أيضا 

شيري تواصل تصوير مسلسلها أصل الحكاية 

حقيقة انفصال الفنانة شيري عادل وطارق صبري الفنانة شيري عادل طارق صبري انفصال الفنانة شيري عادل انفصال الفنان طارق صبري سبب الانفصال بين الثنائي

مواد متعلقة

"العوضى" وخالد يوسف يشاركان فى مظاهرة إيطالية داعمة للفلسطينيين

رغم الانفصال.. لماذا تحتفظ هنا الزاهد بصورها الرومانسية مع أحمد فهمى؟

حكاية "روحى فيك" الحلقة الـ9 .. فراس سعيد يقع ضحية أمام خطة سمر مرسى

العرض ديسمبر المقبل.. شريف منير يواصل تصوير "وبقينا اتنين" (صور)

"روحي فيك" الحلقة 8.. نور محمود يكتشف حقيقة زواج والد "سحر" من جنية

“روحي فيك” الحلقة 5.. سقوط "خالد" في حمام السباحة يُثير فضول الجمهور

نادٍ إسبانى يستعين بفيديو لمحمد رمضان احتفالًا بصدارة الدورى (فيديو)

غدًا فى"افتح باب قلبك".. كيف أسقطت حرب غزة قناع الغرب المبهر؟

الأكثر قراءة

الأهلى يفكّر فى معاقبة عاشور والشحات لاستبعادهما من المنتخب.. وتقرير "بيبو" الفيصل

عاجل.. مفتى الجمهورية يحذر: الاحتلال استهدف 192 مسجدًا فى غزة.. ويتعطش لمزيد من سفك الدماء

نعمة أم نقمة.. ماذا ينتظر أهالي غزة في الشتاء؟

منسق حملة السيسى بالكويت يؤكد أهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

الأمطار عقبة أمام المنتخب قبل مواجهة سيراليون بتصفيات مونديال 2026

الحقيقة الكاملة لانفصال شيري عادل وطارق صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

محاسن السنوسي

جاوز الظالم "نتن ياهو" المدى

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالاختناق بصفوف الطلبة الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة العيسوية

مدفعية الاحتلال تجدد قصف البلدات الحدودية فى جنوب لبنان

الشرطة الأمريكية تعتقل 40 شخصًا بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين مبنى داخل جامعة ميشيجان