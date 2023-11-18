الحقيقة الكاملة لانفصال شيري عادل وطارق صبري

حقيقة انفصال الفنانة شيري عادل وطارق صبري من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية منذ عدة أيام مضت، وذلك عقب موقف مفاجئ من الفنانة شيري عادل، قررت حذف جميع صورها التي جمعتها بزوجها الفنان طارق صبري، وهو الأمر الذي أثار دهشة الجميع خاصًة متابعي الثنائي.

حقيقة انفصال الفنانة شيري عادل وطارق صبري

فضل النجم المتألق طارق صبري الخروج عن صمته وبرر الموقف بأنها مشكلة تقنية حدثت في الحساب الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، ليوضح حقيقة انفصال الفنانة شيري عادل وطارق صبري إلا أن شيري فضلت عدم الحديث عن الموضوع خاصًة أن الفنان طارق صبري ظل محتفظ بصورهما سويًا.

ودون سابق إنذار، حذف الفنان طارق صبري، مساء أمس جميع الصور الرومانسية التي جمعت يسنه وبين زوجته الفنانة شيري عادل، ورفض الحديث عن الموضوع نهائيًا، معللًا بأنها أيضًا مشكلة تقنية في حسابه الرسمي على موقع "انستجرام".

انفصال شيري وطارق حديث السوشيال ميديا

وعلم "الدستور" من مصادره المقربة منهما أن الفنانة شيري عادل وزوجها الفنان طارق صبري وقع بينهما انفصال، إلا أن الثنائي فضل عدم الحديث في الوقت الحالي أو الإعلان حتى لا تتأثر أعمالهم الفنية خاصًة أن الانفصال تم منذ حوالي شهر وقت عرض حكاية "ما تيجي نشوف"، التي كان بطلها الفنان طارق صبري.

أسباب انفصال الفنانة شيري عادل عن زوجها

وحدث الانفصال بين الفنانة شيري عادل و زوجها الفنان طارق صبري نتيجة عدد من الخلافات الأسرية، خاصًة أن الطرفين تزوجا سريعًا وجاء الموضوع مفاجأة لهما كما تحدثت "شيري" من قبل في برنامج "صاحبة السعادة"، وعلى الرغم من حدوث الزواج سريعًا إلا أنها اعتبرته "أعظم انتصاراتها".

وفي سياق متصل، تعمل الفنانة شيري عادل على تصوير أجدد أعمالها الدرامية، الذي يأتي بعنوان "الوصفة السحرية"، والذي من المقرر عرضه في ديسمبر المقبل خارج السباق الرمضاني المقبل 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن الموسم الشتوي، وهو مكون من 45 حلقة.

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