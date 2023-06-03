شيري عادل تواصل تصوير "أصل الحكاية" وتنتظر عرض "لف ولرجع تاني"

تشهد الفنانة شيري عادل حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية حيث تشارك في بطولة فيلمين ومسلسل، وذلك بعد نجاحها الأخير في مسلسل “جروب الدفعة”.

وانضمت شيري عادل لاسرة فيلم “أصل الحكاية” خلال الفترة الماضية من إخراج المخرج أحمد امين، وتواصل تصوير مشاهدها خلال الفنرة الحالية استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وانتهت “شيري” من تصوير فيلمها “لف وارجع تاني” خلال الفترة الماضية، وتنتظر عرضه بالسينمات بموسم الصيف الجاري.

فيلم لف وارجع تاني من بطولة كل من: أحمد فتحي، وأيتن عامر، ومحمود حافظ، وصلاح عبدالله، ومحمد رضوان وطارق الإبياري، ضيفة شرف شيري عادل، سليمان عيد واسماعيل فرغلي، ومن تأليف ورشة برة الصندوق محمود حمدان، واخراج شادي على ومنتج فني محمد ناصف.

وتدور أحداث لف وارجع تاني في اطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل إحدى حواري القاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها وقد انتقلت إلى مكان آخر واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.

ومن ناحية أخرى، تستعد شيري لاستكمال تصوير مسلسل ألف ليلة وليلة، من بطولة ياسر جلال خلال الفترة المقبلة، على أن يُعرض ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2024، ويشارك في بطولته عدد من النجوم منهم ياسمين رئيس، نور اللبنانية، مايان السيد، وسامي مغاوري، ومن تأليف أنور عبدالمغيث ومن إخراج إسلام خيري.

جدير بالذكر أن الفنانة شيري عادل تحرص على التواصل مع جمهورها بشكل مستمر فشاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة البوستر الرسمي لفيلم لف وارجع تانى، وعلقت عليه قائلة: “فيلم لف وارجع تاني، شخصية چوهرة”.