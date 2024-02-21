الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024.. ما علاقة مسلسل لحظة غضب لصبا مبارك بحالة خاصة؟

البوستر التشويقي
البوستر التشويقي لمسلسل لحظة غضب

ينتظر الكثير من محبي الدراما عرض مسلسل لحظة غضب بطولة النجمة صبا مبارك والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2024، وذلك بعد أن طرحت منصة watch it الرقمية، بوستر المسلسل التشويقي.

قصة مسلسل لحظة غضب

يقدم مسلسل "لحظة غضب" قصة تشويقية مثيرة للجدل تدور حول لحظة غضب تغير مجرى حياة أبطاله، ولعل هناك العديد من الأسباب التي تجعل المشاهد في انتظار عرض مسلسل "لحظة غضب".

علاقة مسلسل لحظة غضب بحالة خاصة

 يأتي بين أهم هذه الأسباب أنه من إنتاج نفس الشركة التي قدمت مؤخرًا، مسلسل "حالة خاصة"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه على منصة watch it.

إذ لاقى مسلسل "حالة خاصة" للمنتج طارق الجنانيى نجاحًا منقطع النظير، وهو من بطولة طه دسوقى وغادة عادل، وكان أحد أسباب إعجاب الجمهور به هو مناقشته مرض التوحد الذى يعانى منه بطل العمل نديم – طه دسوقى، والذى يرغب أن يعمل في مكتب محاماة كبير بسبب وصية أمه قبل وفاتها.

دراما رمضان 2024| "WATCH IT" تطرح البوستر الرسمي لأبطال "لحظة غضب"

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك

دراما رمضان 2024.. مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على قصة مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك

و مسلسل حالة خاصة كان من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني، وهو نفس فريق العمل الذي يقدم خلال شهر رمضان 2024، مسلسل "لحظة غضب"، وينتمي مسلسل "لحظة غضب" إلى فئة الأعمال التي أنتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المكونة من 15 حلقة فقط.

جديرًا بالذكر أن مسلسل لحظة غضب هو الاجتماع الثالث بين النجمة صبا مبارك والنجم محمد شاهين، إذ كان قد اجتمع الثنائي من قبل في مسلسل "شربات لوز" بطولة الفنانة يسرا، كما شاركا سويًا في بطولة مسلسل "سوتس بالعربي" مع النجم آسر ياسين ليتقابلا هذا العام أيضًا في مسلسل "لحظة غضب"، ومسلسل "لحظة غضب" هو من إخراج عبد العزيز النجار، وتأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجناينى.

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