أفلام عيد الفطر.. "watch it" تعلن عرض فيلم "كيرة والجن" في العيد

أعلنت منصة watch it عن عرض فيلم “كيرة والجن” من بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز بشكل حصري في عيد الفطر.

ونشرت منصة watch it البرومو الدعائي للعمل مصحوبا بتعليق: "أحمد كيرة وعبدالقادر الجن في العيد. اتفرج في العيد على فيلم كيرة والجن على WATCH IT.

وعرض فيلم "كيرة والجن" فى دور العرض المصرية يوم 30 يونيو الماضي، واستطاع خلال فترة عرضه تحقيق إيرادات قياسية بلغت 120 مليون جنيه، ليصبح الفيلم الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، متخطيًا فيلم "الفيل الأزرق 2" الذي حقق 104 ملايين جنيه وقت عرضه عام 2019.

فيلم كيرة والجن

وفيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتي، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلًا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

يرصد فيلم "كيرة والجن" حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، ويتناول واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.

كانت شركة سينرجي فيلمز المنتجة للفيلم قد قدمت موازنة كبيرة للغاية تخطت 100 مليون جنيه وهي تعتبر أكبر موازنة في تاريخ السينما المصرية.

فيلم "كيرة والجن" يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وهند صبري، وسيد رجب، وأحمد مالك، وروبي، وأحمد كمال، والفيلم من تأليف أحمد مراد ومن إخراج مروان حامد ومن إنتاج سينرجي فيلمز.