مسلسل الكبير أوي 8 لـ "أحمد مكي" ملخص الحلقة 27

زادت سخونة الأحداث فى الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوى 8 للفنان أحمد مكى، بعد قيامة بتأجير دوار عمدة المزاريطة فندق لاستضافة السياح برغبة من جونى للحصول على 500 دولار يوميًا مقابل الإقامة لليلة الواحدة، مع مساعدة طبازة والعترة ومربوحة وهجرس فى تسيير العمل بالفندق.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 27

بدأت احداث الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوى 8 بلقاء ثنائى بين جونى وهجرس على قهوة قرية المزاريطة من أجل لعب الطاولة، بينما إتهم هجرس جونى بأنه فاشل وعاطل عن العمل ويعتمد على الكبير في مصروفه لعدم وجود أية فلوس لديه.

كما شهدت احداث الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن، قيام جونى بطرح تأجير حجرته في دوار العمدة للإيجار بمقابل مادي لللسياح قائلا إنهم أصدقائه، وذلك فى سبيل الحصول على أموال وتم تأجيرها بمبلغ 500 دولار في الليلة دون علم شقيقه الكبير، ولكن المفاجأة جاءت بحديث أحد السائحين مع الكبير وقوله إنه دفع فلوس مقابل الإقامة في الدوار ليقوم الكبير بتحويل الدوار إلى فندق سياحى بعدما اقنعه جونى.

مسلسل الكبير اوي 8

مسلسل مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الحلقة 28

فى السياق، يستعد ملايين المشاهدين لمتابعة مسلسل الكبير أوى 8 بطولة الفنان أحمد مكى خلال موعد عرض الحلقة 28 لاستكمال مغامرات جونى والكبير مع السياح في الدوائر، وذلك في تمام الساعة 6،25 مساءا اليوم الأحد بعد اذان المغرب وأثناء تناول افطار صائم رمضان.

مسلسل الكبير أوي 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة والعشرون

بعدما شهدت الحلقة السابعة والعشرون إثارة كبيرة مع إستضافة السياح في دوار العمدة، يتشوق الملايين لبث الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل الكبير أوى 8، وذلك من خلال شاشات القنوات الناقلة بجودة hd، على on وon drama.. وأيضًا منصة watch it.

مسلسل الكبير اوي 8

قصة مسلسل الكبير أوي 8

وأيضا يتابع ملايين المشاهدين حلقات قصة مسلسل الكبير أوي 8 التى تدور حول عمدة المزاريطة الكبير اوي وظهور مفارقات كوميدية ساخرة بدأت بمحاولة سرقة البنك من حزلقوم، وحمل مربوحة الكاذب من العمدة وتحويل الدوار إلى فندق سياحى من جونى.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

فى النهاية، يشارك ابطال مسلسل الكبير اوي 8 بقيادة الفنان أحمد مكى فى إمتاع كافة المشاهدين بشخصيات حزلقوم وهجرس ومربوحة والعترة وابطالها رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب ومحمد سلام ومن إخراج أحمد الجندى.

يهمك أيضا: