ملخص الحلقة الـ 27 من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن

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ملخص الحلقة السابعة والعشرون

وبدأت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، بجلوس جوني وهجرس، على القهوة، ويسأل هجرس جوني عن سبب ضيقه، فيجيبه أن الكبير رفض أن يعطيه أموال، ويخبره هجرس أن الكبير على حق، ويجب عليه أن يجد عمل، وقال جوني إنه عرض غرف الدوار على موقع إقامة فندقية، حتى يراها السياح ويتم تأجيرها.

يطلب عدد من السياح، الإقامة في المزاريطة وتأجير الغرفة من جوني، ولكن دون علم الكبير، ويقول له جوني أنهم مجرد أصدقاء له، ولكن أحد السياح يخبر الكبير أنه يدفع أموالا مقابل إقامته في الغرفة، ويذهب الكبير لـ جوني ويطلب منه أن يخبره الحقيقة.

وقال جوني، إنه يؤجر الغرف مقابل 500 دولار في الليلة، ويوافق الكبير على مشروع جوني، وتبدأ التغيرات على الدوار، ويصبح اسمه «المزاريطة أوتيل»، ويتم عمل حمام سباحة للسياح، ويقف طبارة ريسبشن للسياح لحجز غرفهم، وتصبح مربوحة هي المسئولة عن طعام مطبخ الفندق، اما الكبير فهو المدير العام للفندق.



قصة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن



وتدور أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، أبرز أحداث الجزء الثامن لمسلسل الكبير اوي، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين.

كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.



أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن



مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

(أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، وضيوف الشرف أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي.

كما وجد المسلسل اعجاب كبير من المشاهدين خلال ال7 اجزاء الماضيين، مما دفع ابطال المسلسل لاستكمال القصة بالجزء الثامن.

