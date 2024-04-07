موعد إعادة مسلسل الكبير إوي 8 لـ أحمد مكي حلقة 27 رمضان

ارتفاع معدلات البحث عن موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي حلقة 27 رمضان 2024 حيث يشهد المسلسل نسب عالية من المشاهدة يوميا منذ بداية الشهر الفضيل وذلك لتلقى وجبة كوميدية أثناء تناول الأسرة الإفطار.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي حلقة 27 رمضان 2024

"الدستور" يعرض في التقرير التالي موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي حلقة 27 رمضان 2024 لجميع محبي ومشاهدي ومتابعي المسلسل والتي جاءت كما يلي:-

حلقة الإعادة للحلقة السابعة والعشرون من المسلسل في تمام الساعة الـ3 فجرًا، كما تعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، لمن فاتته مشاهدتها.

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي

يعرض مسلسل الكبير أوي 8 على ما يلي:-

- قناة on.

on drama.-

-منصة watch it



قصة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن





وتدور أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، أبرز أحداث الجزء الثامن لمسلسل الكبير اوي، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين.

كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.



أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن



مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:-

(أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، وضيوف الشرف أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي.

كما وجد المسلسل اعجاب كبير من المشاهدين خلال الـ7 اجزاء الماضيين، مما دفع ابطال المسلسل لاستكمال القصة بالجزء الثامن.

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