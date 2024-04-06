مسلسل الكبير أوي 8.. أحداث الحلقة 27| جونى يؤجر دوار الكبير للسياح

مسلسل الكبير اوي 8 لـ "أحمد مكي" أحداث الحلقة 27.. بدأت أحداث الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوى بظهور جونى وهجرس على مقهى المزاريطة وهما يلعبان الطاولة مع عبوس جونى وغصبه من عدم تلبية الكبير طلبه بالحصول على أموال أخرى بدلا من أموال العلف التى أضاعها من قبل.

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن تفاصيل الحلقة 27

كما بدأت أحداث الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن بتأنيب هجرس لجونى لأنه أضاع الأموال والورث الذى تركه والده العمدة وأصبح عاطلا عن العمل ويأخذ فلوس من أخيه الكبير، ليقول له هجرس بأنك فاشل وبقيت عواطلى المزاريطة الاول وهى دى حقيقتك، لكن قال جونى ان له مواصفات مش عواطلى ولكن هو فاشل، بينما هجرس يؤكد له إنه قاعد فى فندق واكل شارب نايم فى الدوار.

مسلسل الكبير اوي

وشهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل الكبير أوى رغبة جونى فى تأجير غرفته فى الدوار كغرفة قندقية للإيجار لأن نصف الدوار ملكه وده حل للفلوس وعدم طلبها من العمدة، وكانت المفجأة فى وصول وفد سياحى للإقامة فى غرفة جونى، وطلب هجرس الانتظار حتى نوم الكبير وإدخال السياح ولكن تخوف جونى من الكبير وانه ينقصه الدحيح، بينما قام هجرس ووالده بتأجير غرف المنزل لإقامة الدائنين لعدم إزعاجهم يوميا بطلبهم الفلوس.

مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض الحلقة 28

مسلسل الكبير اوي

فى السياق، يبحث ملايين المشاهدين عن موعد عرض الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوى 8 بطولة الفنان أحمد مكى، وذلك لمتابعة تطورات أبناء المزاريطة هجرس وجونى ووالعمدة الكبير، وذلك الساعة 6،20 دقيقة مساء غدا الأحد عقب آذان المغرب مباشرة.

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة والعشرون



كذلك، نستعرض مع ملايين المشاهدين وبعد النجاح الكبير لحلقات مسلسل الكبير أوى 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة والعشرون، وذلك فى وقت مميز بصورة فائقة الجودة على قناة on، وأيضا قناة on drama، ومنصة watch it.

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قصة مسلسل الكبير اوي 8

مسلسل الكبير اوي

وفى النهاية، تدور قصة مسلسل الكبير أوي 8 حياة عمدة المزاريطة الكبير أوي وظهور مفارقات كوميدية بدأت بمحاولة سرقة البنك من حزلقوم وفرقته، وايضا الاحتفال بعيد الهالوين، وغيرة مربوحة من الغوريلا غورية وفوز حزلقوم فى من سيربح النصف مليون، وتأجير جونى لغرفته فى الدوار.

أبطال مسلسل الكبير اوي 8

ويشارك فى مسلسل الكبير أوي 8، عدد من النجوم منهم محمد سلام في دور هجرس، وبيومى فؤاد وحاتم صلاح نفادى، ورحمة أحمد في دور مربوحة، وشيماء سيف وأمينة خليل ودينا سالم، ومصطفى غريب، ومن إخراج أحمد الجندى.