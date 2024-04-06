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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 27.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة HD

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي 8

يبحث الملايين من المواطنين عن مواعيد عرض وإعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 27.. وذلك بعد نجاح الحلقات السابقة فى جذب المتابعين وفئات الجمهور المختلفة لمعرفة تطورات علاقة الكبير مع حزلقوم بعد عودته إلى المزاريطة وتهديده بفقدان منصب العمودية.

أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 27

كما عرضت القنوات الناقلة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 26 التى شهدت أحداث درامية وكوميدية مثيرة خلال حضور حزلقوم برنامج من سيربح النصف مليون جنيه ونجاحه فى إجابة السؤال الثامن والفوز بمبلغ 100 ألف جنيه بمساعدة هجرس والتعرة.

 الكبير أوي

وشهدت الحلقة السادسة والعشرون من المسلسل نجاح حزلقوم بمساعدة الكبير عن طريق الفلاش باك والعودة إلى أيام المدرسة فى الإجابة عن أسئلة المسابقة حتى الوصول إل السؤال الأخير وفوزه بمبلغ نصف مليون جنيه لينقذ الكبير وإستمراره فى كرسى عمودية المزاريطة.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 27 مواعيد العرض

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موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 26

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مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 26.. محاولات لإنقاذ عمدة المزاريطة من فقدان منصبه

كذلك، مع إستمرا تعلق المشاهدين وخاصة الأطفال والسباب تم إعلان مواعيد عرض الحلقة 27 من مسلسل الكبير الكبير أوي8 بطولة الفنان أحمد مكى ومتابعة قصته مع أبناء المزاريطة من خلال منصب العمدة، وذلك فى تمام الساعة 6،20 دقيقة مساء اليوم السبت عقب آذان مغرب اليوم 27 من رمشان.

مسلسل الكبير أوي 8 القنوات الناقلة للحلقة 27

 الكبير أوي

فى السياق، يترقب جميع المشاهدين فى أنحاء مصر موعد عرض ومتابعة أحداث المسلسل والحلقة السابع والعشرون بعد إستمرار الكبير عمدة للمزاريطة وقيامه بمساعدة أبناء القرية وحل مشكلاتهم، وذك عبر القنوات الناقلة للحلقة 27 وهى  قناة on وon دراما، ومنصة watch it التى تتيح مشاهدة الجلقة في أى وقت طوال اليوم.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

 الكبير أوي

 وقصة مسلسل الكبير اوي 8 في قرية المزاريطة وحول العمدة  الكبير  أوي وشقيقه جونى وخزلقوم، مع ظهور مفارقات كوميدية ساخرة بدأت بمحاولة سرقة البنك من حزلقوم وفرقته ومساعدة الكبير لأبناء قريته والاحتفال بعيد الهالوين، ومشاركة حزلقوم فى من سيربح النصف مليون.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

في الختام، تشهد حلقات مسلسل الكبير أوي 8 مشاركة الفنان أحمد مكى بصحبة مجموعة من نجوم الفن منهم محمد سلام في دور هجرس، وبيومى فؤاد في دور الدكتور ربيع، ورحمة أحمد في دور مربوحة، وشيماء سيف وأمينة خليل ضيوف الشرفوإخراج أحمد الجندى.

 

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