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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير أوي 8 ملخص الحلقة 26| وموعد عرض الحلقة 27

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 لـ "أحمد مكي" محور اهتمام الملايين من الأسر المصرية منذ آذان المغرب يوميا حيث زادت الحلقات سخونة عقب نجاح حزلقوم فى إنقاذ شقيقه الفنان أحمد مكى واحتفاظه بمنصب عمدة المزاريطة بعد ربح نصف مليون جنيه فى المسابقة بمساعدة الكبير والعترة وهجرس.

مسلسل الكبير أوي 8 لـ “أحمد مكي” 

وشهد مسلسل الكبير أوي 8 لـ "أحمد مكي" تطورات كوميدية ودرامية مع تخوف الكبير من فقدان منصب العمدة بسبب نفادى وقيامه بالرهان على دخول حزلقوم مسابقة من سيربح النصف مليون جنيه، حيث قام بالإيجابية عن أسئلة المسابقة ومنها السؤال السابع بقيمة 50 ألف جنيه بمساعدة من الكبير من خلال الإشارة والكحة عدة مرات.

الكبير اوي

كما تصاعدات أحداث الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن بعد قيام مذيع برنامج من سيربح النصف مليون جنيه عمرو رمزى بطرد الكبير أوى وأسرته ومنهم مربوحة وهجرس من المسرح ليجد حزلقوم نفسه وحيدا فى النهاية ولكن ينجح فى إجابة السؤال الأخير والفوز بجائزة نصف مليون جنيه.

مسلسل مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض الحلقة 27

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مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 27.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة HD

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موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 26

ويترقب ملايين المشاهدين فى ربوع مصر موعد عرض الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوى 8 بطولة الفنان أحمد مكى، لمتابعة تطورات علاقة الكبير مع أبناء المزاريطة بعد نجاحه بسبب حزلقوم فى الإحتفاظ بمنصب العمدة، وذلك الساعة 6،20 دقيقة مساء اليوم السبت بعد تناول الإفطار.

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعةوالعشرون

الكبير اوي

كذلك، يبحث متابعى مسلسل الكبير اوى الجزء الثامن عن مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعة والعشرون من المسلسل، وذلك للإستمتاع بمتابعة طبازة ونفادى وهجرس مع الكبير وجونى، فى وقت مميز بصورة فائقة الجودة hd على قناة on، وأيضا قناة on drama، ومنصة watch it طوال اليوم.

قصة مسلسل الكبير أوى 8

فى السياق، تتناول قصة مسلسل الكبير اوي 8 حياة الفنان أحمد مكى عمدة المزاريطة الكبير اوي وظهور مفارقات كوميدية ساخرة بدأت بمحاولة سرقة البنك من حزلقوم وفرقته، وايضا الاحتفال بعيد الهالوين، وغيرة مربوحة من الغوريلا غورية وفوز حزلقوم فى من سيربح النصف مليون.

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

الكبير اوي

تشهد احداث مسلسل الكبير اوي 8  مشاركة عدد من النجوم منهم محمد سلام في دور هجرس، وبيومى فؤاد وحاتم صلاح نفادى، ورحمة أحمد في دور مربوحة، وشيماء سيف وأمينة خليل ودينا سالم، ومصطفى غريب.

 

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مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 27.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة HD

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 26.. محاولات لإنقاذ عمدة المزاريطة من فقدان منصبه

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