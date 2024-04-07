يتصدر مسلسل الكبير أوي 8 توقعات الحلقة 28 كافة محركات البحث، وذلك لرغبة الملايين في مشاهدة أحداث الحلقة الجديدة من المسلسل بعد قيام عمدة المزاريطة بتحويل الدوار إلى فندق سياحى وتأجير الغرف بمقابل 500 دولار فى الليلة الواحدة بعد فكرة جونى فى مشروع جديد من وراء الكبير ليربح منه بعد إتهام هجرس له بأنه أكبر عاطل عن العمل فى المزاريطة.

مسلسل الكبير أوي 8 توقعات الحلقة 28|هل يستمر الكبير فى تأجير الدوار

شهد مسلسل الكبير أوي 8 توقعات الحلقة 28 مفارقات كوميدية ودرامية بدأت بلقاء هجرس وجونى على مقهى المزاريطة للبحث عن فكرة مشروع جديد وهما يلعبان الطاولة، ليتهم هجرس جونى بأنه فاشل وعاطل عن العمل وأن الكبير يقوم بالصرف عليه ورعايته، مما دعا جونى للبحث عن فكرة مشروع يدر عليه ربحا جيدا وهو تأجير غرفته فى الدوار من وراء الكبير للسياح الأجانب مقابل 500 دولار فى الليلة الواحدو.

الكبير أوي 8

كما زادت سخونة أحداث الحلقة السابعة والعشرون بعد علم الكبير بخطة جونى وتأجير الغرفة بعد حديث مع أحد السياح من أصدقاء جونى على غير الحقيقة، وذهب الكبير إليه فى غرفته ولكن جونى أغراه بالربح الوفير، وذلك وسط توقعات الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوى 8 وسؤال ملايين المشاهدين عن استمرار الكبير فى تأجير الدوار فندق للسياح الأجنبا أم ينهى الفكرة ؟

مسلسل الكبير أوي 8 مواعيد عرض الحلقة 28

كذلك، يستمر الفنان أحمد مكى فى إثارة المواقف الكوميدية المحببة لجميع المشاهدين بصحبة جونى والعترة ونفادى، ومع ترقب الملايين لمتابعة مسلسل الكبير أوى بعد إعلان مواعيد عرض الحلقة 28 على القنوات العارضة يوميا، وذلك فى الساعة 6،20 دقيقة مساء اليوم الأحد بعد آذان وصلاة المغرب مباسرة.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 قنوات عرض الحلقة 28

الكبير أوي 8

ونستعرض معكم قنوات عرض الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوى 8 الذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا بين أوساط المشاهدين بمختلف أعمارهم وإنتظارهم لمتابعة الحلقات يوميا، وذلك عبر القنوات الناقلة بصورة فائقة الجودة HD وهى قناة ON وON دراما، ويعرض كذلك على منصة watchit.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

الكبير أوي 8

تستمر أحداث قصة مسلسل الكبير أوى 8 فى التصاعد مع مغامرات جونى وهجرس بعد تأجير الدوار للسياح، وبداية المسلسل بمحاولة حزلقوم وفرقته سرقة أحد البنوك لإعادة 2 مليون دولار، وإدعاء مربوحة حملها الكاذب من الكبير أوى، وفى إنتظار أحداث الحلقة الثامنة والعشرون.

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